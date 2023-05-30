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    說好的夜市？彰濱工業區夜市暫緩開幕 全因用地不符規定

    彰濱夜市掛起布條吸引所有路過人車的目光，但因為地目的關係，原訂開幕日期確定要先行暫緩。（記者劉曉欣攝）

    彰濱夜市掛起布條吸引所有路過人車的目光，但因為地目的關係，原訂開幕日期確定要先行暫緩。（記者劉曉欣攝）

    2023/05/30 20:04

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱工業區鹿港區入口處掛起「彰濱夜市」大大布條，原訂6月7日盛大開幕，但今天確定將會暫緩登場，彰濱工業區服務中心表示，因為地目是產業用地，依規定不能擺設流動攤販，業者如果提出申請，將會行文請示工業局。

    許多民眾最近進出彰濱工業區鹿港區，都有看到掛著「彰濱夜市每週三滴家啦」的旗子，不少人都非常期待夜市早點開幕，因為彰濱鹿港區距離市區仍有一段距離，員工用餐都要事先預訂，如果業者不願意外送，還要請人去拿，但來回就要大約半個小時，都期待有夜市，就可以讓吃東西更方便了。

    掛著「彰濱夜市」旗子的地方就在彰濱秀傳醫院員工停車場的前方，該院人員表示，原本是考量員工反應晚上沒有地方可去，吃東西也不方便，才會想到開辦夜市。但今天得知因為地目的關係，必須先釐清是否可以開辦，只有取得許可之後，才會讓夜市開幕，因此，原訂6月7日要開幕一事，確定要暫緩了。

    彰濱工業區服務中心指出，依據工業園區各種用地用途及使用規範辦法規定，為配合產業發展政策及整體營運需要，於工業園區內規劃產業用地（二），依規定不能設立流動攤飯，除非是配合短期活動所設立的攤位。如果業者提出申請，將會行文請示工業局。

    原訂即將開幕的彰濱夜市，位於彰濱工業區鹿港區入口處，地點非常顯眼。（記者劉曉欣攝）

    原訂即將開幕的彰濱夜市，位於彰濱工業區鹿港區入口處，地點非常顯眼。（記者劉曉欣攝）

    原訂即將開幕的彰濱夜市，位於彰濱工業區鹿港區入口處，地點非常顯眼。（記者劉曉欣攝）

    原訂即將開幕的彰濱夜市，位於彰濱工業區鹿港區入口處，地點非常顯眼。（記者劉曉欣攝）

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