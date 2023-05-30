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    安特羅、高端腸病毒71型疫苗闖公費失敗！ ACIP：僅建議自費接種

    示意圖。（法新社；本報合成）

    示意圖。（法新社；本報合成）

    2023/05/30 19:27

    〔記者吳亮儀／台北報導〕因應腸病毒疫情，我國目前有兩家廠商研發腸病毒71型疫苗且已獲得藥證，包括安特羅、高端，至於有無機會納入公費疫苗接種？ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）今天開會認為，近年造成流行的腸病毒型都不是第71型，目前僅建議自費接種，不需要納入公費。

    安特羅和高端兩家業者今天在ACIP的「兒童及青少年預防接種時程工作小組會議」報告相關資訊，專家們也對此討論。疾管署副署長羅一鈞指出，經聽取業者的報告後，專家會議認為，近11年來國內的腸病毒疫情流行的型別主要是克沙奇A型，雖然腸病毒71型也有造成重症案例，仍建議自費接種。

    羅一鈞也指出，腸病毒71型疫苗無法交叉保護其它型別的腸病毒，例如克沙奇、伊科、D68型等，因此建議自費接種即可，不過也有但書，專家會議認為，疾管署應「逐年檢視納入公費」的必要性。

    根據疾管署監測資料，雖然腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，但上週國內腸病毒門急診就診較前一週上升4%。疾管署疫情中心在今天的疫報指出，近2週上升幅度趨緩，但整體趨勢仍呈上升，且高於2017年以來同期，仍須警戒。

    目前社區流行的腸病毒型別以克沙奇A型為主，較不會引起兒童重症，但不排除少數重症風險，且腸病毒71型、腸病毒D68型等多種型別腸病毒仍於社區流竄，疾管署指出，需要觀察未來1、2週是否有反轉趨勢，初判今年腸病毒疫情屬多型別流行，應不至於發生先前擔心的腸病毒71型大流行。

    我國投入腸病毒71型疫苗研發約20年，圖與新聞事件無關。（資料照，國衛院提供）

    我國投入腸病毒71型疫苗研發約20年，圖與新聞事件無關。（資料照，國衛院提供）

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