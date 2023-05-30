遊山玩水吃美食買特產 南市府力推農漁牧「時令小旅行」

台南市政府特地繪製農遊地圖，全力行銷。（記者吳俊鋒攝）

2023/05/30 18:33

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的芒果、鳳梨、文旦、虱目魚…等遠近馳名，市政府協助發展休閒農遊，包含搭配各產期的「時令小旅行」，今天跨界媒合中部縣市的觀光業者，全力推動，並祭出優惠專案，搶攻國旅市場。

市政府今天在新化大坑休閒農場舉辦農遊行銷暨跨域業界媒合活動，包含台灣觀光休閒農園發展協會、苗栗縣休閒農業發展協會與雲林縣休閒農業發展協會，以及南投策略聯盟發展協會、苗栗縣雙潭休閒農業區，還有中部15家旅行社業者專程參加。

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農業局則全力規劃特色展示區，除了已畫設通過的七股溪南、楠西梅嶺與左鎮光榮等3休閒農業區之外，更邀請東山、後壁、官田、下營、新化5處籌備休閒農業區共襄盛舉。

還有大坑休閒農場、南元休閒農場、仙湖休閒農場、台南鴨莊休閒農場，以及仙湖農場與走馬瀨農場等，一起特色展示，向中部縣市的園區與旅行社業者推廣在地觀光亮點。

為了強化推廣效果，市政府也編製農遊地圖，涵蓋收成時令，以及特色景點，將放置於各休區與休場，提供民眾資訊參考，以利安排觀光行程。

農業局長李建裕表示，市政府對於休閒農業發展相當重視，七股溪南休區就曾獲得農委會評鑑最高榮譽「卓越獎」，近年來更積極輔導成立休區，已送審中，全力推動。

台南市休閒農業發展協會理事長林朝明說，農遊路線的「時令小旅行」逐漸成型，透過這次的跨界媒合一起來推廣，提升在地優質農遊的知名度，後續也將與各縣市進行相關業務串連，攜手市政府全力推廣，讓台南農遊市場更加開闊。

旅行社業者也提到，由於疫情的關係，國旅夯了起來，也讓大家重新認識台灣，透過媒合，了解更多新的景點，對於遊程的開發，很有助益。

台南市政府跨界媒合，展開農遊行銷，邀請中部業者，攜手推動。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府跨界媒合，展開農遊行銷，邀請中部業者，攜手推動。（記者吳俊鋒攝）

台南市政府跨界媒合，展開農遊行銷，邀請中部業者，攜手推動。（記者吳俊鋒攝）

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