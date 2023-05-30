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    大甲鐵砧山集章尋寶活動6/1開跑 大獎等你來抽

    大甲鐵砧山遊客中心與星光露營場委外營運，將於6月18日正式開幕！（觀旅局提供）

    大甲鐵砧山遊客中心與星光露營場委外營運，將於6月18日正式開幕！（觀旅局提供）

    2023/05/30 17:42

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市觀光旅遊局響應6月5日聯合國世界環境日，鼓勵民眾投入環境保護行動，將於大甲鐵砧山風景區舉辦「集章尋寶抽獎活動」，邀請民眾發掘鐵砧山的人文歷史，一起來愛護鐵砧山的自然環境，活動期間自6月1日至18日，民眾先至大甲鐵砧山旅客服務中心索取活動集章卡，集滿3枚主題印章，就有機會把Garmin智慧手錶等大獎抽回家。

    觀旅局長陳美秀表示，這次活動是希望藉由有趣的集章方式，寓教於樂，倡導環境保護知識，讓大眾更深入瞭解景區設施與環境的關係；此外，今年的遊憩服務設施升級工程，規劃設計階段即導入環境永續思維，如景觀垃圾桶的外觀設計，特別融入鐵砧山特色生態－灰面鵟鷹意象；另雕塑公園新設的入口意象，材質上選用不鏽鋼與硬木搭配設計，呼應整體環境和植生景觀。

    觀旅局表示，大甲鐵砧山旅客服務中心與星光露營場委外營運，將於6月18日正式開幕！除了提供特色餐飲與寵物友善空間服務，戶外還規劃露營區及兒童遊憩等設施，將為大甲鐵砧山觀光注入新動能，開幕當天也將抽出集章尋寶抽獎活動得獎者，歡迎大家相揪逗熱鬧，一起來開箱鐵砧山的新亮點。

    集章尋寶抽獎活動的獎品豐富，包括價值萬元的Garmin Forerunner 255智慧手錶1名、ADISI雙柄鋁套鍋組5名、樂扣樂扣微笑騎士不鏽鋼隨行杯10名，以及大甲鐵砧山星光露營場假日免費住宿體驗票券6名等。

    大甲鐵砧山塑公園入口意象模擬圖。（觀旅局提供）

    大甲鐵砧山塑公園入口意象模擬圖。（觀旅局提供）

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