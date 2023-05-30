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    頂近40度高溫遭問為什麼有臭酸味 網怒：辦公室人永遠不懂

    男子在近40度的高溫環境下工作，流汗還要被辦公室小姐嫌棄。（圖片取自臉書爆怨公社）

    男子在近40度的高溫環境下工作，流汗還要被辦公室小姐嫌棄。（圖片取自臉書爆怨公社）

    2023/05/30 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕許多行業需要在高溫下作業，正常流汗的生理現象卻常常被嫌棄。日前一名男子就在網路上分享，經過辦公室小姐時，卻被問為什麼獨獨原PO經過會散發酸臭味，原PO則回應道，如果每天都在近40度的環境下工作，就知道為什麼會有臭酸味了。貼文一出，吸引不少網友力挺，怒道辦公室人永遠不懂高溫工作的辛苦。

    原PO被辦公室小姐抱怨後，忍不住在臉書社團【爆怨公社】發文。貼文附圖上可以看到，原PO所處的高溫環境達38.9度，而濕度也來到31度，讓不少網友表示心疼。有網友就提議，如果辦公室小姐再問就告她職業歧視，但原PO大方表示沒那麼嚴重啦。

    另外也有不少網友感同身受，「我的工作也是這樣，大家都辛苦了」、「我以前顧600度的爐子也是這樣」、「出海在外的漁夫，都是這味道，加上海鮮味」、「那些坐辦公室的永遠都不知道我們的痛苦，我在烤爐旁邊工作，烤爐的門一打開43、44度」。

    也有不少網友分享流汗不臭的小秘招，「衣服材質換一下就不會臭」、「可以找銀離子、銀纖維的材質」、「噴止汗劑跟多帶幾件衣服替換就不會惹人嫌」、「多喝水、飲食清淡會比較沒味道是真的」、「多喝水，用肥皂洗澡！體味就會降低」、「噴止汗劑會好一點」。

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