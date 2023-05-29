海大附中畢冊五星旗風波 廠商道歉：美編抓圖疏失、無盜圖

國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中（簡稱海大附中）的畢業紀念冊封面，出現中國的五星旗圖案，校方已回收並要求廠商重印。（圖為民進黨基隆立委候選人張秉鈞提供）

2023/05/29 22:47

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中（簡稱海大附中）的畢業紀念冊封面，出現中國的五星旗圖案，校方已回收並要求廠商重印；印刷廠商負責人今天受訪時表示，畢冊封面的圖是美編從國際圖庫抓取修改的，這是公司疏失，公司願意全權負責，已全部回收重印。至於外界指控盜圖一事，他澄清，公司每年有付費給圖庫，可以合法使用，無盜圖侵權的問題。

印刷廠商說，公司印製海大附中畢業紀念冊，多年來陸陸續續都有投標參與，這次因為美編同仁從圖庫找圖時，看到這個國際海航日的水手圖，充滿海洋元素，經過修改，因為紅色旗幟不是很大，也沒特別注意是中國五星旗，不料卻因此疏忽，造成學校與學生困擾；他代表公司致歉。

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記者詢問新聞刊出後，有民眾在網路上留言質疑，是否有特殊原因，印刷廠商澄清，絕對沒有網友所指控的事，真的就只是疏忽，事發之後，負責的美編自責不已，他不希望造成同仁困擾。對於有人還問是否有中資？印刷廠商強調說，公司沒有中國投資問題，就是台灣在地企業。

印刷廠商表示，目前正在趕製畢業紀念冊，希望5月31日能送到學校，交到學生手上，讓一切風波告一段落。

海大附中秘書鄭穎鴻表示，畢業典禮將於6月1日舉行，畢業生應該都能如期拿到畢冊。

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