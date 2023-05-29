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    「高雄最大海砂屋」自辦都更無進展 市府6月進駐更新會監督

    河濱商城「單元一」125戶，前年10月梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，耐震力不足，經鑑定為危樓，市府決定拆除。（資料照）

    河濱商城「單元一」125戶，前年10月梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，耐震力不足，經鑑定為危樓，市府決定拆除。（資料照）

    2023/05/29 22:04

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕有「高雄最大海砂屋」之稱的鼓山區河濱商城自辦都更案，因更新會內部意見不一，1年多來遲無進展，議員呼籲市府應從旁協助，以利都市事業更新計畫如期於今年9月提出；副市長林欽榮強調， 市府6月起會採取主動立場，先派一組人馬進駐更新會，由市府就近監督。

    河濱商城於前年5月，自主成立都市更新會推動重建；同年10月，南側「單元一」125戶的梁柱、樓板鋼筋銹蝕嚴重，耐震力不足，經鑑定為危樓，市府決定先拆除，於去年3月整平，副市長林欽榮當時前往巡視，盼1年內完成自辦都更的招商。

    但1年過去，河濱商城都更遲無進展，暫時在外租屋的住戶漸感經濟壓力，向議員張博洋投訴。張指出，更新會內部有非常多不同意見，對規畫設計公司不滿意，也有部分理監事請辭等；預計6、7月將再召開多場說明會，由於很多高齡長輩對權益不是很清楚，他呼籲市府要協助保障居民權益。

    張博洋強調，河濱商城的都市事業更新計畫，都發局已於今年3月催請更新會，於6個月內送件，但更新會能否如期於9月送出?還是問號，雖然法規上，市府無法介入自辦更新，但仍應給予協助。

    對此，高雄市副市長林欽榮表示，陳其邁市長已特別交代都發局，即使本案是自力更新 ，「市府包括周邊都市計畫道路拓寬等工作，該做的已經做了，仍要盡到監督之責！」針對更新會人事改組，從今年6月開始，市府會採取主動立場從旁協助，將先派一組人馬進駐更新會，由市府就近監督，協助恢復更新會的理事會運作。

    林欽榮強調，本案都委會通過將容積調整到415%，條件相當優渥，「單元一」與「單元二」將一起推動都更，關鍵仍在更新會，要先正常運作，市府會從旁協助。

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