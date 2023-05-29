受訓再考照違規風險降一半 彰化監理站︰上駕訓班加碼5重送

根據公路總局委外研究資料顯示，有參加過機車駕訓的用路人，與沒有接受正統駕訓課程者相比，拿到駕照後上路，違規風險大減56%、肇事風險降低35%。（彰化監理站提供）

2023/05/29 19:03

〔記者張聰秋／彰化報導〕根據公路總局委外研究資料顯示，有參加過機車駕訓的用路人，與沒有接受正統駕訓課程者相比，拿到駕照後上路，違規風險大減56%、肇事風險降低35%，顯見機車駕訓對於提升駕駛人的交通安全觀念很有幫助。

公路總局台中區監理所彰化監理站長劉昌烈表示，機車駕駛訓練包含學科6小時、術科10小時課程，訓練內容直線平衡、變換車道、二段式轉彎等項目，並將安全駕駛及防禦駕駛觀念融入課程當中。課程中，可以透過駕訓班教練從旁教導學員騎車，培養正確行車安全觀念，有效降低機車騎士發生交通事故的風險。

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為了鼓勵民眾到機車駕訓班，參加普通重型機車駕駛訓練後再報考駕照，彰化監理站祭出補助優惠，彰化縣政府、三陽、光陽、摩特動力經銷商，以及彰化縣汽車貨運商業同業公會，還有彰化轄區3家駕訓班加碼挹注優惠補助方案。

優惠內容即日起至今年11月30日止，年滿18歲的彰化縣民報名機車駕訓班，考取機車駕照後，除了既有交通部補助1300元外，縣府、彰化縣汽車貨運商業同業公會分別加碼補助500元和200元，彰化轄區駕訓班並提供中低收入戶補助金600元。此外，即日起至6月30日前，報名彰化機車駕訓班並取得駕照者，每位再加贈統一超商100元商品卡。

除此之外，民眾參加機車駕訓班拿到駕照後有購車需求，彰化地區三陽、光陽、摩特動力等3大廠牌經銷商額外祭出購車優惠方案，購買三陽、摩特動力廠牌普通重型機車任一車種，好比說，光陽KRV、NEW-VJR、RACINGS（125cc、150cc）等車款，可享1000元購車金折抵。

3家駕訓班地點與電話為中興駕訓班（埤頭鄉文化路145號）、電話（04）8780108、全國（鹿港鎮顏厝巷67-23號）、電話（04）7789222、國彰（花壇鄉中山路二段581號）、電話（04）7863265。

彰化監理站鼓勵民眾考機車駕照前，先上駕訓班，推出補助上駕訓班費用，補助即日起至今年11月30日止。（彰化監理站提供）

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