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    賴清德拋停機核能機組維持緊急效能 王美花：須研議安全機制

    經濟部長王美花今天出席歐洲創新週開幕會前受訪表示，停機核電機組的緊急使用效能涉及核安法規，也須持續與社會溝通。（記者陳嘉怡攝）

    經濟部長王美花今天出席歐洲創新週開幕會前受訪表示，停機核電機組的緊急使用效能涉及核安法規，也須持續與社會溝通。（記者陳嘉怡攝）

    2023/05/29 17:55

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕民進黨總統參選人、副總統賴清德昨日拋出，規劃讓停機的核電機組維持緊急使用效能，以備不時之需，引發外界議論。對此，經濟部長王美花表示，停機核電機組的緊急使用效能涉及核安法規，須與主管機關及專家研議安全使用機制，並和國會討論取得共識；非核家園政策方面，除考慮法制面，也須持續與社會溝通。

    王美花今天表示，台灣現行3個核電廠中，剩下核三機組目前還在運轉，核一、核二已除役，核一廠乾儲設施不能啟用、核二的乾儲設施則還沒興建；另外核一、核二廠因爐心仍有燃料棒，台電公司基於安全考量，還是會針對核一、核二進行最安全的維護。

    王美花表示，停機的核電機組在緊急狀況下使用的狀況，涉及核子反應器設施管制法，也須和核安主管機關與核能專家研議安全的使用機制，並進一步和國會溝通，取得社會共識。

    至於賴清德拋出的核電言論是否表示非核家園政策鬆動？王美花強調，核能政策除考量法制面外，也須針對社會面持續和社會溝通。

    在供電方面，王美花也強調，近年新增很多燃氣機組及再生能源，也做了靈活的調度，針對日夜尖峰的用電需求，都在增加供電量，確保供電的穩定。

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