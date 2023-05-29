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    大學念這科系超後悔 「社會地位低」 網爆共鳴：慘業！

    網友後悔當初念「會計系」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

    網友後悔當初念「會計系」。示意圖，圖中人物與新聞無關。（資料照）

    2023/05/29 19:58

    〔即時新聞／綜合報導〕「選填科系」是許多高中升大學的小朋友須經歷的課題，除了依照自己的興趣，也有不少人是考量出社會後的「錢途」來做選擇。有網友發文分享，自己很後悔當初念「這個系」，又無聊又沒社會地位。貼文一出，引來一堆苦主哀鴻遍野。

    原PO在「Dcard」發文，稱自己大學主修「會計系」，卻讓他異常後悔，甚至說「若時間能重來，他絕對會選法律系或音樂系」！原PO直指，會計系專業不僅比想像中無聊，而且「考上會計師也沒什麼社會地位」。

    貼文曝光，釣出大量苦主們抱團取暖，紛紛批評，「不是夕陽產業，但絕對是『慘業』」、「會計師CP值超低」、「絕對要讀資工，就算考到會計師，業界薪水一樣廢到笑」、「再給我選100次，我都不會選會計系」、「後悔到爆！讀外語方面再去考航空業都比較好」、「會計真的慘業，錢少事多還要當狗」、「只要輔會計也是可以去事務所，如果要考公職去補學分或補習班其實也可以考上」。

    但也有其他人持不同立場，「會計感覺算是文組待遇相對好的科系了吧，文史哲才是最慘的」、「誰說會計師沒社會地位？是不會規劃自己生涯才是問題。會計師路過」、「會計再爛也沒企管、財稅爛，但真的會爆肝就是了」、「失敗的人選什麼系都是失敗，每個行業都有佼佼者」。

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