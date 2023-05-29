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    新北國中自主學習成果發表 跨縣市交流分享

    坪林實驗國中師生分享自主規劃畢業旅行，享受學習的過程。（教育局提供）

    坪林實驗國中師生分享自主規劃畢業旅行，享受學習的過程。（教育局提供）

    2023/05/29 16:31

    〔記者甘孟霖／新北報導〕新北市教育局、國家教育研究院及愛思客團隊組成「NTSRL促進自主學習課堂工作圈」，獲2023親子天下教育創新100入圍，工作圈於今天（29日）舉辦「促進自主學習課堂教學實踐成果發表會」，由新北市4校、跨縣市學校齊聚桃子腳國中小，分享實踐歷程。

    教育局長張明文表示，本次能獲選教育創新100入圍，代表社群協作力量大，新北自主學習的推動經驗，已獲全國肯定，成果可上「新北市中等教育資源網」點閱。今天分享的4所學校分別為漳和國中、桃子腳國中小、坪林實驗國中及南山中學，另邀請高雄市獅甲國中、台北市蘭雅國中、嘉義市南興國中與會，帶來不同模式的自主學習實踐方式。

    教育局表示，桃子腳的校訂課程「專題探究」，10年前由下而上成立教師社群，經驗豐富，本次由學生擔任講師，暢談專題小組的發想緣起，從家人的經驗出發，探究「校園體罰」議題；漳和國中推行自主學習已6年，從點狀的專題課程，到3年共8個基地班的運作，透過國家教育研究院專家協助，研發出兩年完整教材及引導模式，落實於每個班。

    坪林實中以畢旅激發學生想像力，從行程規劃、說明會、訂房訂車、籌措旅費，通通由學生一手包辦，透過不斷嘗試與修正，完成專屬、獨有的畢業旅行；南山中學數位自然社群教師，將數位和自主學習融入理化課程，以敘拉古與羅馬帝國之爭為背景，彩虹漸層實驗為主軸，結合了科普閱讀、科學史、物理實驗，帶領同學一起享受彩虹密度科學饗宴。

    教育局表示，培養學生自主學習能力，已成為教育工作者的核心任務，在108課綱深化與前瞻的路上，新北市率先研發與推動自主學習，引領教育夥伴展開課堂微改變，讓學生會學習、愛學習、終身學習，期待透過跨縣市合作，擴大推動影響力，讓更多教師投入促發自主學習行列。

    桃子腳學生擔任講師，暢談專題小組的發想緣起，是如何從家人的經驗出發，探究「校園體罰」議題。（教育局提供）

    桃子腳學生擔任講師，暢談專題小組的發想緣起，是如何從家人的經驗出發，探究「校園體罰」議題。（教育局提供）

    新北市教育局、國家教育研究院、愛思客團隊共同組成「NTSRL促進自主學習課堂工作圈」，今舉辦成果發表會。（教育局提供）

    新北市教育局、國家教育研究院、愛思客團隊共同組成「NTSRL促進自主學習課堂工作圈」，今舉辦成果發表會。（教育局提供）

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