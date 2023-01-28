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    情侶分手禁地？ 彰化八卦山大佛魔咒發威傳說列榜首

    網友討論彰化趣談軼事，結果八卦山大佛傳說是情侶分手禁地列為熱議榜首。（資料照）

    網友討論彰化趣談軼事，結果八卦山大佛傳說是情侶分手禁地列為熱議榜首。（資料照）

    2023/01/28 13:38

    〔記者湯世名／彰化報導〕情侶分手禁地？彰化縣八卦山大佛傳聞只要情侶來到此地，最後一定會分手，今天有網友在臉書詢問大家在彰化生活這麼久，有聽過哪些趣談軼事？結果網友熱議榜首是大佛傳說是情侶分手禁地，還有人聲稱歷屆女友通通帶去八卦山，每一個都是分手；還有人佐證稱想跟女友分手便帶去看大佛，結果真的分手成功；不過也有民眾說，只要不喜歡自己的女友可以帶去逛八卦山，如今他可以證實「是假的」，引發網友笑稱快刪文，否則就慘了。

    八卦山「情侶禁地」的由來，傳言是一對相愛的情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，後來開始有情侶到此就會分手的說法。除了大佛被稱是情侶分手魔咒之地，也有網友分享稱，八卦山上的七壙古墓，傳說有7個人看歌仔戲後來發現戲團全是鬼，就嚇死在那兒了，於是把他們合葬在此，就是七壙的由來。

    另有網友說，傳說有歌仔戲班7人到銀行山演歌仔戲，有一位和尚出來念了一句阿彌陀佛，頓時天亮，發現戲台竟在懸崖邊，7人嚇死了，就被後人收埋在草仔埔。

    此外，也有許多網友稱，小時候聽說八卦山有殭屍會出來跳；體育場跟華陽公園中間的吊橋有人輕生，20幾年前一直有傳說在抓交替；後山的防空洞有密道可以橫跨中央山脈到花蓮；八卦山大佛鎮壓日本軍亡魂；員林百果山很陰，常常有魔魔出沒；百果山遊樂園之前有一個摩天輪，在無風無雨情況下自己會轉而且是在大半夜。

    不過也有網友KUSO稱，彰化趣談軼事之一就是捷運快通車了，而且百貨公司會蓋五間；還有一個都市傳說，就是彰化幾乎每戶家裡都會出現同一個男人臉的碗盤；每次看到詩袋就毛毛的；夜市爌肉飯不是在夜市營業晚上開，是下午就開，而且在夜市開前就賣完。

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