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    國道明11處壅塞路段 高公局建議︰南向下午出發、北向上午出發

    今下午國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。（高公局提供）

    今下午國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。（高公局提供）

    2023/01/27 20:24

    〔記者丁奕／台北報導〕明（28）日初七已是春節連假尾聲，高公局預計車流量將相對正常，與平常例假日差不多，但仍預判明國道11處重點壅塞路段，建議南向用路人於下午時段出發，北向用路人於上午時段出發。

    高公局交管組科長莊國欽表示，,明車流量預計較前幾日少，與平常的假日車流量差不多。國道以北向車流為主，易壅塞路段類似平常的週日，但也預估將有單日往返的旅遊旅次，因此南下也將有零星路段壅塞。

    高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

    高公局指出，今下午國道仍有車禍造成車流回堵，12時15分於國1南向204.2公里處發生1輛小貨車與2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於12時40分排除，造成後方車流回堵4公里；13時43分於國1北向198.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於14時14分排除，造成後方車流回堵5公里；16時39分於國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線，於16時49分排除，造成後方車流回堵4公里。

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