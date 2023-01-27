國道明11處壅塞路段 高公局建議︰南向下午出發、北向上午出發

今下午國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵4公里。（高公局提供）

2023/01/27 20:24

〔記者丁奕／台北報導〕明（28）日初七已是春節連假尾聲，高公局預計車流量將相對正常，與平常例假日差不多，但仍預判明國道11處重點壅塞路段，建議南向用路人於下午時段出發，北向用路人於上午時段出發。

高公局交管組科長莊國欽表示，,明車流量預計較前幾日少，與平常的假日車流量差不多。國道以北向車流為主，易壅塞路段類似平常的週日，但也預估將有單日往返的旅遊旅次，因此南下也將有零星路段壅塞。

請繼續往下閱讀...

高公局預判明日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。

高公局指出，今下午國道仍有車禍造成車流回堵，12時15分於國1南向204.2公里處發生1輛小貨車與2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於12時40分排除，造成後方車流回堵4公里；13時43分於國1北向198.8公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，於14時14分排除，造成後方車流回堵5公里；16時39分於國3北向65.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線，於16時49分排除，造成後方車流回堵4公里。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法