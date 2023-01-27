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    控超商店員態度像黑道 網友不認同：奧客起手式

    近期有網友控訴，到便利超商領貨發現未攜證件，請求店員能否透過視訊隔空驗證身分遭拒，令他心生不滿發文指出該店員態度惡劣，卻引來網友逆風留言。（圖擷取自爆料公社）

    近期有網友控訴，到便利超商領貨發現未攜證件，請求店員能否透過視訊隔空驗證身分遭拒，令他心生不滿發文指出該店員態度惡劣，卻引來網友逆風留言。（圖擷取自爆料公社）

    2023/01/27 20:26

    〔即時新聞／綜合報導〕近期有位網友控訴，至便利超商領貨發現未攜帶證件，請求店員能否透過視訊隔空驗證身分，卻以規定為由遭拒，令他心生不滿發文指出該店員態度惡劣。此文一出，卻引來許多網友逆風留言「奧客起手式：是店家態度問題」。

    某網友27日在「爆料公社」發文表示，自己收到簡訊通知過年期間購買的產品後，立刻出門至超商領貨，不料到超商才發現證件放在家中。原PO提到，此時店員高知需出示證件才能取貨，他進而詢問該名店員能否請自己的家人透過視訊拿著證件證明，並表明自己確實收到簡訊，且住家就在超商附近，每次領貨也都事記到該間超商。

    對此，店員向原PO提醒道「規定一定要看證件，手機翻拍或是視訊也不行。」讓該名網友在文中氣憤喊道「我知道這是規定，但我有收到簡訊，且裏面是香奈兒耶！老娘花錢買東西取件還要被懷疑？」，認為「今天是銀行或是任何政府單位需要看證件，我覺得很認同，但這是我買的東西並且這也只是在一家一般平民超商而已。」，並在隨後指出該名店員的服務態度有問題。

    對於店員的態度問題，該網友在文中指出，該名店員請原PO點開超商的APP，查看裡面有無顯示包裹取件的通知，而當時該名網友也向該名店員提議能否查看簡訊或蝦皮購物，店員卻堅持拿原PO事主的手機進行操作，並唸道為何超商的APP裡面沒有出現通知，讓該網友不知所措，嘆道「真的是我買的呀！」。該名網友表示，接著另一位店員提出報警處理的想法，讓原PO在當場急忙詢問「這裏可以調監視器嗎？」，卻遭一名自稱店長的男性說道「你先離開呀，看她要做什麼」，讓該名網友相當傻眼，認為該位男性的口吻十分挑釁，並稱「現在711服務態度怎麼那麼像極了黑道份子！」。原PO表示，最後請家人拿證件過來才順利取貨完畢，並且往後不再前往該家門事超商取貨。

    然而，許多網友紛紛在貼文底下留言，認為原PO的行為相當不妥「如果該核實證件卻沒落實，你下次東西不見是不是又要叫為什麼不檢查證件」、「說人家店家有問題，明明就你自己問題最大」、「誰會知道你是高單價的東西呀」。

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