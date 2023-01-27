武肺確診重返2萬例 近期5天仍較上週同期少

疾管署統計武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨勢，呈現從2022年1月至今日的每週變化。（圖取自疾管署網站）

2023/01/27 17:14

〔記者吳柏軒／台北報導〕今日大年初六（27日），中央流行疫情指揮中新公布武漢肺炎確診數據，本土來到2萬4109例，較上週五增34.9％，對比過年期間確診數下降，從昨天起病例數再度飆起，指揮中心本就預估，除夕到初三因放假而少通報，初四起數據開始回歸，再加上春節交流本就恐使感染增加，近期5天病例數8萬多例，仍較前一週期的5天9萬多例還少，疫情趨勢仍待未來1到2週觀察，提醒民眾仍須防疫。

指揮中心統計，27日新增2萬4109例本土病例，境外移入241例，另外死亡個案有15例。今日新增的病例數較上週五多6240例，增加約34.9％。

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過年期間疫情趨勢，從21日除夕開始，當天數據2萬077例較前1週同期增加了3.1％、接著初一開始降為1萬8871例較前週同期減少10％，初二為1萬501例較前週同期大量減少31.9％，初三1萬4673例減少25.4％、初四增1萬6329例減少21.4％，直到初五增1萬8934例才又較前週同期增加約5％。

面對今日確診數再度回到2萬例，指揮中心發言人莊人祥表示，春節期間確診數有可能受到過年影響，個案持續回補，（除夕到初三放假而較少通報，初四起開始回歸），而針對今日較前週同期增3成多，還有可能是春節期間家人彼此交流，感染數也會增加。

莊人祥指出，其實目前國內疫情還是在低點，統計過去5天個案數，23日到27日累計約8萬4千多例，仍較前一個周期的5天，16到20日累計的9萬1千多例還低，而過去幾天確診數異常低，未來將持續回補，不過仍與往年春節過後的疫情發展趨勢雷同，要持續觀察未來1到2週，看疫情是否能平穩。

至於春節新增的疫情是否影響未來室內口罩解封時程？莊人祥表示，當然會針對疫情狀況進行分析，如果持續平穩，就會找一個時間點，在春節過後宣布，但該時間點目前仍在討論中。

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