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    青農擲11聖筊博到轎車 將作為結婚禮車

    擲筊贏首獎Toyota Altis1800CC轎車的王俊昇（右）偕同女友（左）試乘新車。（記者丁偉杰攝）

    擲筊贏首獎Toyota Altis1800CC轎車的王俊昇（右）偕同女友（左）試乘新車。（記者丁偉杰攝）

    2023/01/27 11:50

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕知名媽祖廟嘉義縣東石鄉港口宮之前連續16年舉辦「春節擲筊博轎車、金媽祖活動」，因受到疫情影響停辦兩年，今年農曆春節恢復舉辦，嘉義縣鹿草鄉青農王俊昇以連續11個聖筊，贏得首獎Toyota Altis1800CC轎車，雲林縣斗南鎮許秀妍連擲10個聖筊，獲二獎Toyota Yaris1500CC轎車，今天上午廟方頒獎，王俊昇偕同女友家人到場，他開心的說「預計今年與女友結婚，轎車將作為結婚禮車，感謝媽祖保庇！」

    在鹿草務農的王俊昇說，他第一次參加港口宮擲筊博轎車，初三到廟裡擲筊時，當連擲出5聖筊後，心情有點緊張，最後擲到11個聖筊，讓他相當開心，家裡供奉媽祖，感謝媽祖保庇帶來好運。

    獲得二獎Toyota Yaris1500CC轎車的許秀妍連擲10個聖筊，她今天上午由媽媽陪同到場，但低調未公開露面，由媽媽代為上台領獎，獲獎的轎車將交由她的雙胞胎姊姊使用。

    其他得獎者中，來自竹北的2歲半小弟弟吳豐穎擲出9聖筊獲得機車一輛，由阿公阿嬤陪同到場領獎，朴子王儷蓉連續11個聖筊獲得大聖母金媽祖。

    港口宮主委張萬傳說，今年春節吸引10萬以上信眾到廟裡參香，擲筊博轎車及金媽祖活動，從初一到初五進行，添香油錢一千元可參與一次轎車擲筊，5天統計下來，約2800人參與；添香油錢100元可參與一次金媽祖擲筊，計85萬6千人參加。

    港口宮主委張萬傳（左）頒獎給擲出首獎轎車的王俊昇（中）。（記者丁偉杰攝）

    港口宮主委張萬傳（左）頒獎給擲出首獎轎車的王俊昇（中）。（記者丁偉杰攝）

    東石鄉港口宮「春節擲筊博轎車、金媽祖活動」今天上午舉行頒獎。（記者丁偉杰攝）

    東石鄉港口宮「春節擲筊博轎車、金媽祖活動」今天上午舉行頒獎。（記者丁偉杰攝）

    雲林縣斗南鎮許秀妍連博10聖筊獲二獎轎車，今天上午由她的媽媽（右）代為領獎 。（記者丁偉杰攝）

    雲林縣斗南鎮許秀妍連博10聖筊獲二獎轎車，今天上午由她的媽媽（右）代為領獎 。（記者丁偉杰攝）

    朴子王儷蓉連續11個聖筊獲得大聖母金媽祖。（記者丁偉杰攝）

    朴子王儷蓉連續11個聖筊獲得大聖母金媽祖。（記者丁偉杰攝）

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