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    本土+1萬3276 較上週降18％ 死亡+25

    2022/11/27 14:16

    〔記者邱芷柔／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續降溫，今（27日）新增1萬3276例本土病例，連續10天本土病例低於2萬例，病例數雖較昨天多58例，但較上週日降幅達18%；另新增25例死亡，皆屬重度感染、皆具慢性病史；另有35例境外移入。

    指揮中心說明，今日新增25例本土病例死亡個案，為15例男性、10例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、皆具慢性病史、14例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月12日至11月24日，死亡日期介於11月5日至11月24日。

    指揮中心表示，新增本土病例中，有5980例男性、7281例女性、15例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。個案分布為新北市（2,064例），臺中市（1,729例），高雄市（1,708例），桃園市（1,463例），臺北市（1,203例），臺南市（1,176例），彰化縣（776例），屏東縣（401例），新竹縣（397例），新竹市（394例），雲林縣（361例），苗栗縣（296例），嘉義縣（239例），宜蘭縣（233例），南投縣（219例），基隆市（179例），花蓮縣（139例），嘉義市（133例），臺東縣（100例），金門縣（44例），澎湖縣（21例），連江縣（1例）。

    境外移入方面，新增35例其中13例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南（3例），日本（2例），菲律賓及澳門 （各1例）移入，另28例感染國家調查中。入境日期介於今年10月28日至11月25日。

    疫苗是預防重症、死亡重要措施，指揮中心統計，昨日莫德納次世代疫苗總共接種1萬2565人次，其中BA.1接種582劑；BA.4/5接種1萬1983劑。

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