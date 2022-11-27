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    台南胡麻節美味行銷 麻油肉燥炒蛋麵與麻油豬腳丸子湯大方送

    善化胡麻節登場，民眾聞香湧至。（記者吳俊鋒攝）

    善化胡麻節登場，民眾聞香湧至。（記者吳俊鋒攝）

    2022/11/27 13:11

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南胡麻季系列的善化場活動今天熱鬧開幕，為推廣地方特色產業，區農會準備了各1000份的麻油肉燥炒蛋麵與麻油豬腳丸子湯，提供民眾免費品嚐，現場大排長龍，美味行銷策略成功。

    市長黃偉哲也利用謝票行程的空檔出席活動，他擔任產業代言，強調台南的胡麻面積為全國之最，善化、安定、西港與佳里等地，都是重要的種植區，這是健康食品，對大家的身體很好，值得推廣。

    這場「純醇善誘-2022善化胡麻節活動」，今天在區農會舉行，黃偉哲與順利連任的市議員李偉智、林志展，以及新當選市議員的余柷青等人聯合開幕，攜手推薦系列產品。

    黃偉哲說，台南正飄散著胡麻的香氣，現在也是冬令進補的好時機，歡迎大家把握活動優惠的時機，多採買優質國產麻油，以及相關系列商品。

    善化區農會總幹事楊耿榮提到，活動期間推出胡麻產品85折優惠，今年也以新開發的麻油肉燥炒蛋麵，還有麻油豬腳丸子湯共2000份大方送。

    活動也規劃榨油DIY，民眾可手作過程，完成後，可帶回家、入菜，品嘗健康天然的純粹胡麻香氣，還有棉花糖DIY，以及農特產品展售市集。

    農業局長李建裕指出，台南胡麻種植面積約1491公頃，其中善化有153公頃，區農會歷年來契作、收購，並開發多元的系列農特產品，今年以「醇善」品牌名稱，重新設計、包裝，並推出醇善薑麻油拌麵、醇善芝麻拌麵2種口味新產品。

    善化胡麻節登場，民眾聞香湧至。（記者吳俊鋒攝）

    善化胡麻節登場，民眾聞香湧至。（記者吳俊鋒攝）

    善化胡麻節登場，民眾聞香湧至。（記者吳俊鋒攝）

    善化胡麻節登場，民眾聞香湧至。（記者吳俊鋒攝）

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