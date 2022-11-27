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    雲林之光 養豬達人、辦桌大廚奪神農獎、模範農民

    三久牧場創辦人洪崇拼榮獲第33屆全國十大神農獎肯定。（圖由雲林縣府提供）

    三久牧場創辦人洪崇拼榮獲第33屆全國十大神農獎肯定。（圖由雲林縣府提供）

    2022/11/27 12:36

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕農委會第33屆十大神農獎選拔出爐，雲林縣養豬達人洪崇拼、辦桌大廚「阿甘薯叔」蘇嘉益，分別榮獲神農獎、全國模範農民。

    雲林縣府農業處長魏勝德指出，全國十大神農獎選拔評選縣府推薦三久牧場洪崇拼等人參加，最後洪崇拼、蘇嘉益榮獲神農獎、全國模範農民，讓全國看見雲林農業的不一樣。

    魏勝德表示，洪崇拼養豬25年，秉持「無抗飼養、動物福利、循環經濟」的經營目標，投入循環經濟、畜牧場轉型，致力於改善母豬飼養環境，歷經多年改建、擴建，拆除舊式狹欄改採母豬群養、活動式分娩欄，讓母豬有寬敞空間放鬆與自由 ，且提供安心無毒豬肉，把關食品衛生安全，獲十大神農獎實至名歸。

    魏勝德說，蘇嘉益是雲林瓊埔合作農場理事主席，本身也是辦桌大廚，人稱「阿益師」，因為家裡種甘藷，他經常研發地瓜料理，進而投入地瓜產業，自創「阿甘薯叔」品牌，與農民契作從種植、加工、行銷一條龍，建立甘藷健康種苗繁殖體系，導入智慧化甘藷產銷管理平台，輔導農民「安全用藥、合理化施肥」，透過不同的加工型態、產品包裝設計、市場通路開發。

    辦桌大廚、雲林瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益榮獲全國模範農民。（擷圖自「阿甘薯叔」臉書粉專）

    辦桌大廚、雲林瓊埔合作農場理事主席蘇嘉益榮獲全國模範農民。（擷圖自「阿甘薯叔」臉書粉專）

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