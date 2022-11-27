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    今起3天晴暖微熱 週二晚冷空氣南下北台驟降10度

    明後兩天氣溫續升，白天微熱，週二深夜冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。（資料照）

    明後兩天氣溫續升，白天微熱，週二深夜冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。（資料照）

    2022/11/27 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕今（27日）鋒面雲帶邊緣掠過，北部零星短暫雨後多雲，中南部為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，氣溫略回升，明後兩天（28-29日）氣溫續升，白天微熱，週二（29日）深夜冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降。

    中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，明日、週二各地晴時多雲，氣溫續升，各地區高溫升至30度以上，有微熱感覺，早晚涼；西半部及金馬易有霧。

    最新模式模擬顯示，週二半夜、東北季風挾冷空氣南下，北、東轉雨，氣溫遽降；週三、四（30、12月1日）冷空氣籠罩，北部、東半部有局部雨，北台濕冷，週三晚、週四晨氣溫降至最低，平地最低氣溫可能降到13-14度，而台北氣象站最低氣溫約降至17度，雖然未及冷氣團標準，但吳德榮指出，因為是入冬第1波，北台灣氣溫驟降10度，感受上比較冷。

    中南部則維持多雲時晴，氣溫略降，白天舒適、早晚涼冷；週五、六（2、3日）北部、東半部仍有局部雨，冷空氣稍減弱，氣溫逐日緩升，北台仍偏冷。

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