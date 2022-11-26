指揮中心：最快12月安排校園接種BA.5雙價疫苗

指揮中心發言人莊人祥表示，最快12月會在校園提供BA.5雙價疫苗給6-11歲、12-17歲的兒童與青少年接種。（資料照）

2022/11/26 15:00

〔記者楊媛婷／台北報導〕BA.5次世代雙價武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗於11月18日開打，截至25日已接種15萬7536人次，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（26日）表示，BA.5雙價疫苗和BA.1雙價疫苗接種第1週的打氣接近，都在15萬人次左右，也表示，最快12月會在校園提供BA.5雙價疫苗給6-11歲、12-17歲的兒童與青少年接種。

BA.1雙價次世代疫苗於9月24日開打，迄今已接種178萬人次，莊人祥表示，BA.1疫苗開打的前8天約接種15萬4946人次，而BA.5疫苗開打的8天擇接種15萬7536人次，表示兩者打氣接近，他也表示，未來將提供6歲到11歲的國小學童、12到17歲的中學生在校園接種BA.5疫苗，各地衛生局都會先進行疫苗接種的意願調查，估算整體接種量後，後續才會安排接種時間，然而現在部分學校仍在接種流感疫苗，加上後續BA.5疫苗到貨日期尚未確定，最快12月起才會安排校園接種。

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另之前指揮中心曾指出，12月初有望鬆綁口罩，莊人祥表示，近期有向個別專家諮詢口罩鬆綁意見，若在戶外維持社交距離情況下可鬆綁口罩措施部分，專家已有共識，但隨著年底將屆，尤其12月大型活動較多，因此仍要再研議，預計週一開會討論。

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