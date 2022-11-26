為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    指揮中心：最快12月安排校園接種BA.5雙價疫苗

    指揮中心發言人莊人祥表示，最快12月會在校園提供BA.5雙價疫苗給6-11歲、12-17歲的兒童與青少年接種。（資料照）

    指揮中心發言人莊人祥表示，最快12月會在校園提供BA.5雙價疫苗給6-11歲、12-17歲的兒童與青少年接種。（資料照）

    2022/11/26 15:00

    〔記者楊媛婷／台北報導〕BA.5次世代雙價武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗於11月18日開打，截至25日已接種15萬7536人次，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（26日）表示，BA.5雙價疫苗和BA.1雙價疫苗接種第1週的打氣接近，都在15萬人次左右，也表示，最快12月會在校園提供BA.5雙價疫苗給6-11歲、12-17歲的兒童與青少年接種。

    BA.1雙價次世代疫苗於9月24日開打，迄今已接種178萬人次，莊人祥表示，BA.1疫苗開打的前8天約接種15萬4946人次，而BA.5疫苗開打的8天擇接種15萬7536人次，表示兩者打氣接近，他也表示，未來將提供6歲到11歲的國小學童、12到17歲的中學生在校園接種BA.5疫苗，各地衛生局都會先進行疫苗接種的意願調查，估算整體接種量後，後續才會安排接種時間，然而現在部分學校仍在接種流感疫苗，加上後續BA.5疫苗到貨日期尚未確定，最快12月起才會安排校園接種。

    另之前指揮中心曾指出，12月初有望鬆綁口罩，莊人祥表示，近期有向個別專家諮詢口罩鬆綁意見，若在戶外維持社交距離情況下可鬆綁口罩措施部分，專家已有共識，但隨著年底將屆，尤其12月大型活動較多，因此仍要再研議，預計週一開會討論。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    投票日仍逾萬人確診！本土+13218 新增29例死亡
    2022/11/26 14:19

    投票日仍逾萬人確診！本土+13218 新增29例死亡
    不只紅黃綠 湖南健康碼推新顏色管控人群
    2022/11/26 13:58

    不只紅黃綠 湖南健康碼推新顏色管控人群

    楊梅企業總部新面貌 符企業核心打造
    封控逾3月引眾怒 烏魯木齊稱實現社會面清零目標
    2022/11/26 13:09

    封控逾3月引眾怒 烏魯木齊稱實現社會面清零目標
    中國疫情持續延燒 連3天確診破3萬例
    2022/11/26 10:35

    中國疫情持續延燒 連3天確診破3萬例

    菁英匯聚新五甲生活圈 2~3房完工馬上住
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播