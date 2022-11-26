11/26 各報重點新聞一覽

無黨籍台北市長候選人黃珊珊昨辦選前之夜晚會，競選總部稱現場超過3萬人次。（記者田裕華攝）

2022/11/26 06:47

自由時報

學子返鄉 九合一選舉今天投票

二○二二年九合一選舉及「十八歲公民權」憲法修正案公民複決今天投、開票，這也是台灣首次修憲公民複決。民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫等朝野領袖昨天選前之夜都趕場跨縣市助選，力求擴大各自的地方執政版圖。

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中國1年網攻台灣逾14億次// 日防衛省智庫：對台認知戰極大威脅

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日本防衛省智庫防衛研究所廿五日公布新版「中國安全保障報告」，指中國從二○一九年九月至二○年八月的一年內，對台灣政治、經濟和軍事重要機構進行超過十四億次的網路攻擊，強調中國以非軍事手段的對台認知戰是「極大的威脅」。

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公費師資培育機制 明年啟動// 優秀技能國手 可當技高教師

為傳承優秀國手的專業技能，教育部長潘文忠昨宣布明年八月（一一二學年度）開始，啟動「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，曾為勞動部選拔且仍在學的國手皆可參加，只要修完教育學程並通過師資檢定，便能分發為公立技術型高中的正式老師。

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聯合報

九合一選舉今決勝負 估6.5萬人染新冠無法投票

九合一選舉投票今天登場，昨晚選前之夜藍綠白陣營決戰北台灣。蔡英文總統率府院黨大軍挺進雙北，再打抗中牌，強調用選票對抗台灣民主的侵擾；國民黨主席朱立倫等藍營大咖集中火力為國民黨台北市長候選人蔣萬安站台，反擊要「抗黑保台」，下架民進黨；民眾黨主席柯文哲說，唯有無黨籍候選人黃珊珊才能守護台北，而非名嘴、側翼和網軍治國。

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均溫24.3度 11月恐創史上最暖

受到颱風外圍環流影響、高壓籠罩，幾乎全台氣溫偏高，今年十一月截至廿三日止，均溫為廿四點三度，較過往氣候平均值高出一點六度，玉山氣象站更觀測到設站以來最溫暖秋天。氣象局表示，今年十一月有機會成為史上最暖的十一月；至於冬季展望，由於今年是連續第三年反聖嬰，研判冬季平均溫度接近正常、雨量偏少至正常的機率較大。

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中國時報

九合一決戰今晚揭曉 結果攸關2024誰出線爭大位

九合一地方選舉今天登場，昨日藍、綠、白陣營的選前之夜，重兵集結北台灣，大咖無不使出渾身解術，蔡英文總統、國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲皆選擇壓軸北市。這次選戰，不少縣市長選舉出現「三腳督」，尤其北台灣纏鬥到最後一刻，堪稱史上最激烈的一次，開票結果也將影響2024總統大選。

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投票日可宣傳公投 嚴禁候選人蹭熱度

2022年地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決第1案今天投票，依規定自今天凌晨0時起就不可有任何的競助選活動，近年許多人會在社群媒體上將大頭貼附上特效框，配上力挺的候選人競選號次、標語、名字或是政黨，若0時後有更新、分享行為皆屬違法，可處50萬以上、500萬以下罰鍰。不過，憲法修正案公民複決活動仍能宣傳，但若有候選人身分仍屬違法。

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日本防衛省智庫防衛研究所新版報告，指中國一年內，對台灣政治、經濟和軍事重要機構進行超過14億次的網路攻擊。（取自維基百科）

全國高級中等學校工業類學生技藝競賽昨頒獎，教育部長潘文忠宣布，明年8月啟動「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」。（教育部提供）

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