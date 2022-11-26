公費師資培育機制 明年啟動// 優秀技能國手 可當技高教師

全國高級中等學校工業類學生技藝競賽昨頒獎，教育部長潘文忠宣布，明年8月啟動「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」。（教育部提供）

2022/11/26 05:30

〔記者張維真／台北報導〕為傳承優秀國手的專業技能，教育部長潘文忠昨宣布明年八月（一一二學年度）開始，啟動「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，曾為勞動部選拔且仍在學的國手皆可參加，只要修完教育學程並通過師資檢定，便能分發為公立技術型高中的正式老師。

教育部長潘文忠昨出席全國高級中等學校工業類學生技藝競賽頒獎典禮，頒發一七二座個人金手獎與二八一位優勝名次。潘文忠宣布，從明年八月啟動「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」。

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教育部說明，該計畫沒有名額限制，只要曾為勞動部選拔、仍在學的國際技能競賽國手，且有意願參加專業群科公費師資培育的大專校院學生，皆可報名，並在其就讀的科大選擇技高教師公費師資培育機制，參與者修完教育學程且通過師資檢定，就可分發到公立技術型高級中等學校（公立技高）成為正式老師。

教育部已請勞動部針對仍於大學以上就讀的第四十五、四十六屆國際技能競賽國手，調查其未來擔任公立技高專業群科教師的意願。另將調查、協調公立技術型高中進用公費教師的名額需求，並依照「師資培育公費助學金及分發服務辦法」規定，在明年（一一二學年度）媒合有意願參與該計畫的國手，協助他們在其就讀的大專校院裡，參加公費培育教育學程，讓優秀的技能選手在未來職涯發展時，多一項穩定的工作選擇。

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