澎湖年菜預購數位平台 好生凍專區搶客

澎管處潮澎遊品牌，推出年菜及年貨禮盒。（記者劉禹慶攝）

2022/11/25 17:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖國家風景管理處推出的潮澎遊預購數位平台好生凍專區，嚴選來自於澎湖的海鮮年菜組合、海鮮類產品的伴手禮盒組，讓來自澎湖純淨大海的美味，成為民眾除夕夜家戶圍爐的桌上佳餚。

超值澎湖年菜組合，包跨《信興海產》的南瓜海鮮痛風鍋、《典醬家》海鮮砂鍋魚頭鍋，搭配《花格水產》各式海鮮、《典醬家》鮮甜燒煎小管及《楊媽媽手作》飛魚卵香腸、《黑潮》海菜抓餅、《花菜干》花枝墨魚丸及《澎湖伯》XO 干貝醬鮮肉包及手工水餃，並有《掌上明珠》仙人掌果製成特色飲品及菜瓜布蛋糕，《信興名產》綜合魷魚零嘴搭配《順茶》茶飲。

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除此之外，還有過年零嘴拌手禮、甜點，有《新臺澎》、《新孟成》、《瑪卡朵 PIZZA》、《大本鮮榨檸檬汁》共25個店家滿滿年貨拌手禮讓民眾挑選。

澎管處表示，此次潮澎遊預購平台中的好生凍專區內整合了許多澎湖在地商家的年菜組合供民眾選擇，提升民眾對於澎湖在地經典名產的品牌認識度。除了實體店面的販售外，推出消費者不用外出排隊、在家動動手指即可享受到澎湖新鮮直送宅配到家的網路購物形式，搭配此次5折及免運的優惠活動，期望能夠刺激民眾對於年菜購買量。

澎湖年貨禮盒集合二十五家商家產品，琳瑯滿目。（記者劉禹慶攝）

來自澎湖無汙染的海水，澎湖海鮮年菜成為圍爐佳餚美食。（記者劉禹慶攝）

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