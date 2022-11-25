為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國際技能競賽國手 上科大可參加公費師資培育計畫

    111學年度工業類學生技藝競賽頒獎典禮。（教育部提供）

    111學年度工業類學生技藝競賽頒獎典禮。（教育部提供）

    2022/11/25 16:46

    〔記者張維真／台北報導〕歷年來國手在國際技能競賽表現傑出亮眼，為了延續獲獎國手專業技能的永續與發展，教育部長潘文忠今（25）日宣布自明年（112學年度）將啟動技高教師公費師資培育機制，國手們修完教育學程並通過師資檢定後，將可以分發成為公立技高的正式老師。

    111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽甫落幕，今（25）日舉行頒獎典禮，由教育部長潘文忠、台北市政府教育局曾燦金局長頒發28個職種共172座個人金手獎與281位優勝名次。潘文忠也同時宣布，教育部將啟動技高教師公費師資培育機制。

    潘文忠說，為了延續獲獎國手專業技能的永續與發展，技高教師公費師資培育機制將從明年（112學年度）開始啟動，提供獲選國際技能競賽的在學國手可以在其就學期間，在其就讀的科大選擇技高教師公費師資培育機制，國手將教育學程修完且通過師資檢定後，就可以分發到公立技高成為正式老師。

    潘文忠表示，明年將啟動的「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，也已經請勞動部針對第45、46屆國際技能競賽目前仍於大學就讀的國手進行調查，詢問其未來從事公立技高專業群科教師之意願，之後將會進行協調公立技術型高中設置公費教師名額，並且在明（112）年專案媒合有意願的國手目前所就讀的學校，辦理公費培育教育學程。

    此外，潘文忠也談到，近年來教育部不僅大幅提升技高與科大的設備與教育環境，同時也讓學校與產業更緊密合作，例如設置類生產線、區域產業人才培育基地，以及推動產學攜手計畫 2.0，與產業共同培育未來產業的頂尖人才。

    潘文忠說，希望透過「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，以及政府與產業攜手合作的各種計畫，全力協助技能選手在未來職涯發展時，有更多穩定的工作選擇，也讓優秀的專業技能持續傳承。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2022國際技能競賽 我國累計5金13銀、5銅16優勝
    2022/11/18 17:50

    2022國際技能競賽 我國累計5金13銀、5銅16優勝
    國際技能競賽台灣隊屢傳捷報 累計3金11銀
    2022/10/27 20:11

    國際技能競賽台灣隊屢傳捷報 累計3金11銀

    無懼通膨升息 這案順銷的關鍵點曝光
    三民家商畢業生慕芷瑄奪國際技能競賽服裝創作銀牌 總統副總統電賀
    2022/10/26 10:41

    三民家商畢業生慕芷瑄奪國際技能競賽服裝創作銀牌 總統副總統電賀
    我代表隊國際資安賽摘銀！選手：世界看見台灣投入
    2022/10/19 14:42

    我代表隊國際資安賽摘銀！選手：世界看見台灣投入

    年底購車懶人包！電動機車最低四萬有找
    生活今日熱門

    2022 九合一選舉

    2022 卡達世界盃

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播