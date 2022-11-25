國際技能競賽國手 上科大可參加公費師資培育計畫

111學年度工業類學生技藝競賽頒獎典禮。（教育部提供）

2022/11/25 16:46

〔記者張維真／台北報導〕歷年來國手在國際技能競賽表現傑出亮眼，為了延續獲獎國手專業技能的永續與發展，教育部長潘文忠今（25）日宣布自明年（112學年度）將啟動技高教師公費師資培育機制，國手們修完教育學程並通過師資檢定後，將可以分發成為公立技高的正式老師。

111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽甫落幕，今（25）日舉行頒獎典禮，由教育部長潘文忠、台北市政府教育局曾燦金局長頒發28個職種共172座個人金手獎與281位優勝名次。潘文忠也同時宣布，教育部將啟動技高教師公費師資培育機制。

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潘文忠說，為了延續獲獎國手專業技能的永續與發展，技高教師公費師資培育機制將從明年（112學年度）開始啟動，提供獲選國際技能競賽的在學國手可以在其就學期間，在其就讀的科大選擇技高教師公費師資培育機制，國手將教育學程修完且通過師資檢定後，就可以分發到公立技高成為正式老師。

潘文忠表示，明年將啟動的「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，也已經請勞動部針對第45、46屆國際技能競賽目前仍於大學就讀的國手進行調查，詢問其未來從事公立技高專業群科教師之意願，之後將會進行協調公立技術型高中設置公費教師名額，並且在明（112）年專案媒合有意願的國手目前所就讀的學校，辦理公費培育教育學程。

此外，潘文忠也談到，近年來教育部不僅大幅提升技高與科大的設備與教育環境，同時也讓學校與產業更緊密合作，例如設置類生產線、區域產業人才培育基地，以及推動產學攜手計畫 2.0，與產業共同培育未來產業的頂尖人才。

潘文忠說，希望透過「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，以及政府與產業攜手合作的各種計畫，全力協助技能選手在未來職涯發展時，有更多穩定的工作選擇，也讓優秀的專業技能持續傳承。

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