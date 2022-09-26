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    台南晶英酒店疑食物中毒 相關Google評論「被消失」

    台南晶英酒店昨日傳出疑似食物中毒事件。（資料照）

    台南晶英酒店昨日傳出疑似食物中毒事件。（資料照）

    2022/09/26 19:38

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南晶英酒店昨日傳出疑似食物中毒事件，酒店發聲明表示，已積極配合南市衛生局調查。但卻有網友發現，台南晶英酒店的Google評論，針對該事件的意見及看法都被刪除或隱藏，質疑酒店想掩蓋事實。

    一名侯姓民眾向本報爆料提及，他本身是該食物中毒事件的受害者，事件發生後，發現有許多民眾到該酒店的Google評論區針對此事提出意見及看法，但是卻在今天中午酒店發出聲明稿後，約莫12點左右，與事件相關的評論訊息都被刪除或隱藏，原本至少有30則以上的評論，目前都已經看不到。懷疑酒店透過後台操作機制掩蓋相關訊息。

    台南晶英酒店回應表示，中午以前已經針對事件相關的評論一一做出回應，但中午過後評論卻無故消失，由於Google設定業者並無法從後端操作或刪除，已經寄信向Google總公司詢問原因，目前尚待對方回應。

    據悉，Google為維護商家評論機制健全且有可信度，會對惡意灌水評論的商家進行懲罰，通常為刪除評論為優先，推論可能是因食物中毒事件訊息短時間大量湧入，才會被誤認為是評論有惡意灌水的嫌疑，遂機制設定自動刪除或掩蔽。

    台南晶英酒店昨日傳出疑似食物中毒事件，網友卻發現與該事件相關的Google評論都被刪除。（記者王姝琇翻攝）

    台南晶英酒店昨日傳出疑似食物中毒事件，網友卻發現與該事件相關的Google評論都被刪除。（記者王姝琇翻攝）

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