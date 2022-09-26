台南防疫津貼、重陽敬老暨健保福利金 9/29入帳

南市府發放防疫津貼與重陽敬老暨健保福利金，市長黃偉哲提醒將於9月29日入帳。（記者王姝琇攝）

2022/09/26 19:10

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府將於9月29日發放防疫津貼與重陽敬老暨健保福利金，符合資格者有機會能領到3千元，無法提供帳戶的受補助對象，將另外由區公所通知領取現金。

南市府針對長者、未滿6歲之嬰幼兒、經濟弱勢，及其他具備社會救助資格民眾，發放防疫補貼金每人至少1千元，預計發放約51萬人，另長者部分將發放重陽敬老金1千元，並加碼健保福利金，符合資格者，可領取重陽敬老暨健保福利金共2千元，加上防疫補貼金，有機會領到3千元。

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市長黃偉哲表示，照顧長輩一直是他上任以來的施政重點，台南老人福利有3項是六都第一，分別是長照服務涵蓋率、社區照顧關懷據點服務長輩涵蓋率，及一國中學區一日照佈建完成率，今年底，即將率先全台完成一國中學區一日照的目標。市府將持續在各方面完善老人照顧服務，讓長輩能在台南安心、安養、安好。

社會局強調，防疫補貼金與重陽敬老禮金暨健保福利金，均不需民眾自行提出申請，就原先已符合資格的低收入戶、中低收入戶、身心殘障者等經濟弱勢對象、領有敬老禮金之65歲以上、55至64歲原住民，及8月31日前已設籍於台南且領有0至2歲育兒津貼，或托育補助之幼兒，29日將直接匯入金融帳戶；因故無法提供帳戶之受補助對象，將另外由區公所通知領取現金。

教育局指出，2歲至未滿6歲幼兒防疫補貼金發放對象者，也將於29日直接匯款至家長帳戶；非帳戶匯款者，則由幼兒之父母或監護人，於9月29日至10月28日至該局公布之指定地點領取，領取地點將於9月28日前寄送通知單。

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