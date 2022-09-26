好心幫忙卻引狼入室 台南國中女遭性侵自暴自棄

南市議員林燕祝（左）今天質詢爆料，一名國中女生遭性侵自暴自棄，質疑社會局未積極協助。（擷取自南市議會網站）

2022/09/26 17:10

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市一名國中女學生，出身單親弱勢家庭，在校功課不錯又有愛心。今年初，這名女學生好心收留學妹及其男友，卻引狼入室慘遭設計性侵，造成她身心創而自暴自棄，多次自殘，學業一落千丈。

南市議員林燕祝今天質詢爆料，這名受害女學生是名有愛心，功課又不錯的女孩，雖然成長於單親低收入戶家庭，小小年紀就會幫助人，女孩國二時得知國一的學妹被家暴，就讓學妹住到她家裡。

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今年2月17日半夜2點多，學妹叫醒她，被害人出門發現學妹跟25歲的男網友一起，被害人怕清晨出門工作的母親發現她不在房間，就急著帶學妹及其男網友一起回家，誰知這是引狼入室，女孩遭學妹和其男網友設計被性侵得逞。

林燕祝說，被害人家長向她陳情，其女兒原本成績不錯，事件發生後，開始自暴自棄，不愛讀書，就算進了學校卻常常躲在在廁所痛哭，更多次自殘，手腳都是割傷的痕跡。家長則是半年後因女兒閨密爆料才得知。9月5日家長立刻告知學校，學校通報社會局。

她痛批，當事人是單親低收家庭，社會局居然要家長自行帶女孩就醫驗傷，讓家長處處碰壁，她要求國中小學童發生類似不幸悲劇，一律要列入性平專案，讓受害的孩子能全程接受愛心輔導，走過人生黑暗期。

南市社會局表示，該案於9月5日接獲通報，第一時間指派社工調查與關懷，評估被害人身心狀況並陪同報案、偵訊，同時也聯繫學校輔導人員啟動校園輔導機制，目前全案已完成筆錄製作並進入司法程序。社會局未來將持續與各單位合作，針對遭遇不幸的被害人，提供專業服務及諮商輔導。

教育局表示，學校於知悉後即進行校安及社政通報，未有延遲通報情事，且學校有召開性平會，討論學生輔導關懷議題，安排專任輔導教師進行二級輔導，並由社會局家防中心社工介入協助，陪同家屬至警局報案。同時，學校也向教育局輔諮中心申請三級輔導轉介，後續會持續追蹤受害學生身心狀況，協助穩定就學。

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