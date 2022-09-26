花東鐵路原估整修到過年後 王國材：工期可望縮短一半以上

918強震造成花東鐵路受損中斷，台鐵原本評估到春節過年期間都還在修復中，交通部長王國材今天報告好消息有可能施工時間縮短一半以上。（記者俞肇福攝）

2022/09/26 13:29

〔記者俞肇福／新北報導〕918台東強震，造成花東鐵路受損中斷，尤其新秀姑巒溪橋位置受損嚴重，台鐵原本評估到春節過年期間都還在整修中；交通部長王國材今天（26日）出席台鐵「汐科到五堵站隔音牆噪音改善工程開工典禮」報佳音，施工期限可能會縮短一半時間以上，原先預估的6個月時間大幅縮短。

王國材說，花東鐵路修復最後一哩路就是新秀姑巒溪橋，原本預估要6個月時間，經過工程會、公路總局、鐵道局團隊討論，應該有縮短方案，今天就會確定，預估可以縮短一半以上。

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他表示，悠遊國旅針對花東最高可以補助到4萬，等於配合悠遊國旅補助讓他們因地震受傷害時補助，度過最大難關。

台鐵公布搶修進度，東竹到富里斷軌7至8公分，9月22日13時30分完成修復，東里到東竹軌道9月22日上午8時搶修完成。東里站第420次6節車廂傾斜月台雨棚頂板1跨塌陷、雨棚柱斷損，雨棚已於9月23日16時拆除完成。玉里到東里樂樂溪橋（P62~P69）橋墩、帽梁損壞。

最嚴重的新秀姑巒溪橋南橋台前仰起50公分，橋墩隆起，橋台歪斜，橋梁位移20公分到100公分，預計9月27日中興顧問提送安全評估報告。

918台東強震，造成花東鐵路受損中斷，尤其新秀姑巒溪橋位置受損嚴重。（資料照）

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