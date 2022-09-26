侯友宜視察新北首座人工智慧分選回收物廠房，今年底完工每年可分選1.2萬噸。（記者林欣漢攝）

2022/09/26 11:24

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市政府整頓五股垃圾山，並設置首座具AI人工智慧的資源回收物細分選廠房，預計今年底完工，未來每年可分選1.2萬噸的家戶資源回收物、減少1560噸雜質產生，市長侯友宜今天上午前往視察興建工程與試運轉，期許資源循環教育基地創造永續城市新型態，將新北永續循環推向新的里程碑。

侯友宜表示，五股夏綠地過去環境髒亂、違章鐵皮林立為人詬病，2019年起市府團隊積極介入管理，並推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，用心輔導產業納管，以城市綠美學打造五股夏綠地、翻轉五股，未來更將串聯新泰塭仔圳重劃開發，促進新北市蛻變為零碳永續的國門之都。

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新北市政府環保局指出，這座「新北市資源循環教育基地」是新北第一座室內大型資源回收物專業細分選廠房，藉由專業廠房及自動化智能化設施，提升新北市資源循環處理設施量能，回收處理設施分類數量可達到56類，預估啟用後每年可處理五股、三重、蘆洲一帶1.2萬噸的家戶資源回收物，紓緩新北人口逐年增長及經濟蓬勃發展所帶來的垃圾問題。

環保局長程大維說明，過去傳統人工分選資收作業，需廣大佔地、密集勞力，且環境維護較為不易，該基地運用創新分選科技的廠房，以自動輸送帶搭配人工初步整理後，再以光分選機、磁選機快速分選，更加入全台第一座國產開發AI人工智慧回收系統，加速分類作業。

環保局表示，該基地啟用後，每年預估可處理1.2萬噸的資收物，若以傳統人工分選的資收場進行分選，約有2400噸雜質產生，透過自動化分選，每年可減少1560噸雜質產生，提升13%的資源再利用率，可減輕焚化爐處理量，相當於減少273噸碳排放量。

環保局表示，資源循環教育基地獲行政院環保署補助，在設計監造吳坤曜建築師、承攬廠商富民營造、大豐環保與環保局等工作團隊戮力執行下，即將於今年下半年完工，為新北市首座導入創新分選科技的專業資源循環分類廠房，廠房建築設計於低碳永續概念上，結合環保建材、水資源再利用、太陽能光電等作為，夜間則有呼應地景的照明設施，另外更設置了屋頂觀景平台，可以俯瞰五股夏綠地、遠眺大台北地區。

該基地同時兼具環境教育功能，建置環廠參觀廊道，可讓參訪人員沿著動線，近距離了解資源回收物的分選處理流程，向市民推廣源頭減量、循環經濟等環保觀念，成為新北市重要的環境教育基地。

侯友宜視察新北首座人工智慧分選回收物廠房，期許資源循環教育基地創造永續城市新型態，將新北永續循環推向新的里程碑。。（記者林欣漢攝）

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