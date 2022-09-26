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    視察鹽水武廟環境景觀改善 黃偉哲：提供居民與遊客優質道路

    鹽水區武廟週邊道路環境改善獲前瞻補助6750萬元，台南市長黃偉哲今視察工程進度。（記者王涵平攝）

    鹽水區武廟週邊道路環境改善獲前瞻補助6750萬元，台南市長黃偉哲今視察工程進度。（記者王涵平攝）

    2022/09/26 09:36

    〔記者王涵平／台南報導〕鹽水區武廟週邊道路環境改善獲前瞻補助6750萬元，台南市長黃偉哲今視察工程進度，強調提供居民與遊客優質的道路與景觀。

    鹽水區「提升路品質計畫」重新規劃鹽水區北門路及金和路停車空間、建置人行道、植栽綠美化、AC路面刨鋪、天空纜線下地等多元工程項目，打造鹽水武廟周邊人行環境、學校師生通學步道及改善廟前廣場。

    黃偉哲今前往視察現況，強調會持續爭取，建置更多人行道，打造更多平穩安全的道路。

    工務局表示，鹽水區武廟風貌形塑與環境整合計畫工程案，主要改善鹽水區核心道路，金和路、北門路及武廟路，總長度約1443公尺，並改善武廟前廣場鋪面約1580平方公尺，協調管線單位將天空纜線下地，預計明年改善完成。

    工務局指出，市長黃偉哲上任至今，大新營地區道路建設約投入69.5億元，其中前瞻及路平等道路養護改善工程，在鹽水、新營、柳營、東山、白河、後壁等區共投入約16億7065萬元，如「東山黑曜金咖啡公路周邊觀光路線道路品質提升計畫」、「新營區金華路及長榮路道路優質化工程」、「白河區林初埤小南海周邊觀光路線道路品質提升計畫」、「柳營區南95線及南108線道路優化工程」及「鹽水岸內糖廠影視基地發展計畫聯外道路改善」等。

    道路拓寬開闢工程方面投入30億5110萬元。建築及橋梁工程則投入18億1020萬元等。公園闢建更新工程投入4億1742萬元等。

    鹽水區武廟週邊道路環境改善獲前瞻補助6750萬元。（南市工務局提供）

    鹽水區武廟週邊道路環境改善獲前瞻補助6750萬元。（南市工務局提供）

    鹽水區武廟週邊道路環境改善獲前瞻補助6750萬元，台南市長黃偉哲今視察工程進度。（記者王涵平攝）

    鹽水區武廟週邊道路環境改善獲前瞻補助6750萬元，台南市長黃偉哲今視察工程進度。（記者王涵平攝）

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