蘇貞昌關心國內肉牛產業 同意增加屠宰線

行政院長蘇貞昌在立委劉建國等人陪同下，視察雲林的肉牛產業。（記者詹士弘攝）

2022/09/25 20:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕行政院長蘇貞昌今天下午在立委劉建國及農委會主委路陳吉仲陪同下，參訪位於雲林斗南的芸彰牧場，了解台灣肉牛產業的發展及需求；業者表示，在疫情發生後，國外牛肉價格飆漲，已比國產牛貴，國內肉牛非常有競爭力，希望行政院能協助提升牛隻屠宰的質與量，並降低酒糟等飼料成本；蘇揆表示認同，並請農委會配合辦理。

台灣肉牛產業發展協會理事長張志名表示，目前台灣肉牛產業發展迅速，肉牛飼養頭數已從109年的3萬頭增加至目前的3.8萬頭；其中光雲林飼養量就達8千頭，而且肉牛品質已大幅提升，從原有的乳牛改為安格斯牛或其混種，肉質提升，深受民眾歡迎，養牛業者積極朝「淨零排放、環保牛肉」發展，用公賣局的酒糟或鳳梨皮、發酵後的地瓜取代進口飼料，達到農業循環經濟的目標。

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張志名說，雖然業者自我提升，但仍需政府協助，比如近年肉牛的屠宰場越來越少，桃園至雲林目前只剩2場，其中雲林只有肉品市場在屠宰，而且屠宰量已從年2400頭增加至6000頭，已用兩班制屠宰，已達屠宰能量的上限，所以希望行政院幫忙，增加屠宰線更新屠宰設備，讓屠宰量可增加至年一萬頭，另提升屠宰品質以和國際接軌，甚至引進冷鏈設備。

張志名也說，目前地方希望增建牛肉分切場域，預計設在斗南的小東工業區鄉，經費約4到5000萬元， 並在工廠加入冷鏈系統，以提升肉的品質；另目前酒糟價格有點高，也希望行政院能協助業者降低成本，以達到農業循環經濟效果 。

立委劉建國表示，肉牛協會與業者努力朝「淨零排放、環保牛肉」發展，符合國家政策與目標，政府應予以支持及鼓勵，雲林是農業首都，各項農業產值都不輸屏東縣，雲林農業要升級，需要將農業與生技結合，雲林需要生物科技園區才能滿足地方的需求，產業也才能脫胎換骨，讓雲林的農業再升級。

行政院長蘇貞昌表示，目前農業發展極需要進入循環經濟，也就是將「格外品」納入循環經濟中，化無用為有用，增加其附加價值，業者希望酒糟能降低成本，讓環保牛肉更有競爭力；劉委員希望將生物科技結合農業科技，都非常好，他會請農委會依地方建議，將科技與農業結合，讓雲林農業可以再起來。

行政院長蘇貞昌在立委劉建國等人陪同下，視察雲林的肉牛產業。（記者詹士弘攝）

行政院長蘇貞昌對國內肉牛業者朝環保牛肉、循環經濟發展，表示支持。（記者詹士弘攝）

行政院長蘇貞昌與雲林地方養牛業者話家常。（記者詹士弘攝）

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