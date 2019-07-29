台灣小公牛沒人要！ 喊價1000元仍乏人問津

2019-07-29 20:49

［記者黃美珠／竹縣報導］國內的酪農業牛犢價格從去年底開始「跌跌」不休！特別是小公牛「價」崩，新竹縣酪農產銷班班長魏春富直言，已到1頭1000元都乏人問津的地步！

以前小牛出生1週就會立刻被肉牛飼養戶買去，到去年上半年，每頭都還保有7000元的行情，現在卻頂多1500~1000元，有些肉牛戶還會刻意「放」在乳牛戶多飼養2週到1個月，這些飼養成本全部回歸到酪農，讓酪農們叫苦連天不知該如何是好。

魏春富說，他們是以飼養乳牛為主，懷孕的母牛（孕女牛）如果產下小公牛，他們就賣給肉牛飼養者，最後進入肉牛市場。小母牛因會懷孕、泌乳，價格比較高，但是一樣也跟小公牛一樣價格一直下滑，以前每頭至少3萬元起跳，現在不到3萬。

他直言，前述現象雖跟國人夏天吃肉量較少的習慣脫不了關係，但主因還是過去3年來，農委會核准進口3、4000隻的孕女牛、又開放外國牛肉進口有關。

他說，這些孕女牛所生小牛造成的排擠效應從去年底開始顯現。小公牛的價格起先幾乎每個月都以500的速度不斷地向下探底，迄今，仍以平均每1到2個月就再跌價1次的頻率繼續探谷，好像沒有盡頭一樣，連他都忍不住要懷疑，會不會最後小公牛的身價，每頭連500元都不值？

他說，以前酪農戶新生的小公牛，出生1週就可以脫手，現在平均要多養1週才能賣出。有的肉牛業者為了獲得更低的價格，甚至在小公牛出生1個月後才去買，等於是用時間換取交易價格的空間。

魏春富說，現在所有的飼養成本都不斷上漲。而乳牛怕熱，太熱的天氣都會影響其泌乳量，但偏偏夏季是國人最愛喝鮮乳的季節，所以為了能穩定供乳，很多酪農都不惜成本地想方設法替乳牛消暑，像他就裝設有不定時的噴水霧裝置。

所以依據飼養成本去推估，1頭小公牛的合理售價應該是4000元，現在卻僅剩4分之1且仍持續下跌中，希望有關單位可以看到他們的無奈，及早給予配套止跌回升。

酪農為小公牛價格崩盤喊苦，國內的肉牛飼養戶也同樣哀鴻遍野。

不願具名的肉牛飼主說，大量進口的孕女牛，造成國內原有的母牛短時間內被大量淘汰進入肉牛市場，不僅讓乳牛牛犢價格狂跌，就連肉牛的市場行情也被打亂，嚴重壓縮他們養牛的利潤。

這名業者說，肉牛的來源有公牛、淘汰母牛以及閹牛，整體來說，如果不論年老、肥胖且不再適合生育的老母牛，單價最高的是閹牛，最便宜的則是因病被淘汰的淘汰母牛。

其中肉牛要體重超過550公斤以上才能進到市場屠宰。其養成的過程就是小公牛、架子牛、肥育牛、最後變成大公牛。

其中跟酪農買入的小公牛要養8到9個月，才會變成每頭200到250公斤重「架子牛」，架子牛再養1年才會變成大公牛。

肉牛戶說，3年前「架子牛」每公斤值125～130元，現在儘管中央畜產行情牌價，每公斤還有99元，但實際市場卻只剩下90元。

小公牛過去每頭6500元到7000元不等，現在牌價2000，但卻賣1000都沒人要！而飼養的原物料上漲太多更是壓垮市場的最後一根稻草。

3年前的百慕達草桿每公斤6.2元，現在9.8元，玉米也從每公斤7、8塊錢，飆漲到現在的11.2元。

在原物料上漲、架子牛售價下滑下，他們肉牛戶的飼養利潤也嚴重被壓縮，因為台產肉牛的市佔率僅只有6～7％，其他92％以上都是進口牛的天下。

而一下子進那麼多孕女牛，相對淘汰的也就多。這些被淘汰、不再需要大量成本飼養的老母牛自然比需要吃很多飼料成大的小公牛「討喜」，大家自然不想買小公牛。

雖然政府發現問題，已經及時明令到明年6月30日以前都禁止再進口牛隻，但之前已被打亂的市場沒有個2、3年調整，一時間很難恢復正常。

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