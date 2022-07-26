榕樹移植枯死地方雞犬不寧 永安「關公鎮煞」令人嘖嘖稱奇

雙手高舉青龍偃月刀的關公鎮煞塑像豎立後，永安地方立刻恢復平靜。（記者蘇福男攝）

2022/07/26 19:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市永安區門戶永安路、永華路口，矗立著一尊雙手高舉青龍偃月刀的關公塑像，當地流傳一段「關公鎮煞」鄉野傳奇，令人嘖嘖稱奇。

初次來到永安的外地民眾，在進入市區之前，經常對永安路、永華路口矗立著一尊關公塑像深感好奇，該關公像雙手高舉青龍偃月刀怒目凝視，神情充滿肅殺之氣，令人觀之震懾不已。

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當地永華里長林明春表示，永安路、永華路口堪稱是永安的門戶，老村長30幾年前在該處種植1棵榕樹，供候車民眾乘涼，榕樹生長快速，沒幾年就長得粗壯高大、枝繁葉茂，永安農會員工一度認養，協助清掃周遭環境，後交由公所管理維護。

林明春說，他當選里長後，經常爬上爬下幫忙修剪榕樹枝幹，他「感應」得到榕樹公，心裡常祈求榕樹公保佑他不要摔下樹受傷，後來榕樹旁蓋起房子，榕樹根竄到鄰近住家，於是公所將榕樹移植到永安國小校園，但疏於照料，榕樹竟然枯死。

林明春回憶表示，榕樹枯死後，永安地方一度雞犬不寧，路口不是常出車禍，就是村民接二連三死亡，搞得地方人心惶惶，地方人士趕緊請示永安宮媽祖，公所也請來地理師指點解圍，一度想在榕樹公原地矗立土地公神像，但最後決議改豎立關公持關刀塑像鎮煞避邪，由於這尊關公不是神尊，因此未開光點眼。

雙手高舉青龍偃月刀的關公塑像豎立後，地方果然立刻恢復平靜，「關公鎮煞」鄉野傳奇至今仍令永安人嘖嘖稱奇。

「關公鎮煞」塑像就位於高雄永安區門戶永安路、永華路口。（記者蘇福男攝）

關公像雙手高舉青龍偃月刀怒目凝視，神情充滿肅殺之氣，令人觀之震懾不已。（記者蘇福男攝）

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