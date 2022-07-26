為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    榕樹移植枯死地方雞犬不寧 永安「關公鎮煞」令人嘖嘖稱奇

    雙手高舉青龍偃月刀的關公鎮煞塑像豎立後，永安地方立刻恢復平靜。（記者蘇福男攝）

    雙手高舉青龍偃月刀的關公鎮煞塑像豎立後，永安地方立刻恢復平靜。（記者蘇福男攝）

    2022/07/26 19:20

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高市永安區門戶永安路、永華路口，矗立著一尊雙手高舉青龍偃月刀的關公塑像，當地流傳一段「關公鎮煞」鄉野傳奇，令人嘖嘖稱奇。

    初次來到永安的外地民眾，在進入市區之前，經常對永安路、永華路口矗立著一尊關公塑像深感好奇，該關公像雙手高舉青龍偃月刀怒目凝視，神情充滿肅殺之氣，令人觀之震懾不已。

    當地永華里長林明春表示，永安路、永華路口堪稱是永安的門戶，老村長30幾年前在該處種植1棵榕樹，供候車民眾乘涼，榕樹生長快速，沒幾年就長得粗壯高大、枝繁葉茂，永安農會員工一度認養，協助清掃周遭環境，後交由公所管理維護。

    林明春說，他當選里長後，經常爬上爬下幫忙修剪榕樹枝幹，他「感應」得到榕樹公，心裡常祈求榕樹公保佑他不要摔下樹受傷，後來榕樹旁蓋起房子，榕樹根竄到鄰近住家，於是公所將榕樹移植到永安國小校園，但疏於照料，榕樹竟然枯死。

    林明春回憶表示，榕樹枯死後，永安地方一度雞犬不寧，路口不是常出車禍，就是村民接二連三死亡，搞得地方人心惶惶，地方人士趕緊請示永安宮媽祖，公所也請來地理師指點解圍，一度想在榕樹公原地矗立土地公神像，但最後決議改豎立關公持關刀塑像鎮煞避邪，由於這尊關公不是神尊，因此未開光點眼。

    雙手高舉青龍偃月刀的關公塑像豎立後，地方果然立刻恢復平靜，「關公鎮煞」鄉野傳奇至今仍令永安人嘖嘖稱奇。

    「關公鎮煞」塑像就位於高雄永安區門戶永安路、永華路口。（記者蘇福男攝）

    「關公鎮煞」塑像就位於高雄永安區門戶永安路、永華路口。（記者蘇福男攝）

    關公像雙手高舉青龍偃月刀怒目凝視，神情充滿肅殺之氣，令人觀之震懾不已。（記者蘇福男攝）

    關公像雙手高舉青龍偃月刀怒目凝視，神情充滿肅殺之氣，令人觀之震懾不已。（記者蘇福男攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    轉一下會吃錢！ 超萌「武聖撲滿」傳遞大溪傳統節慶精神
    2021/09/28 19:21

    轉一下會吃錢！ 超萌「武聖撲滿」傳遞大溪傳統節慶精神
    武聖關公生日 全國百餘間宮廟同點「浩然正氣」燈
    2021/08/02 17:30

    武聖關公生日 全國百餘間宮廟同點「浩然正氣」燈

    救痘痘有解！啤酒抗痘太強爆缺貨
    鹽水武廟3D雙面畫好神！左看文關公 右看武關公
    2021/01/09 22:10

    鹽水武廟3D雙面畫好神！左看文關公 右看武關公
    這隻小螃蟹長得像關公 遊客驚呼神似度百分百
    2019/12/11 19:05

    這隻小螃蟹長得像關公 遊客驚呼神似度百分百
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播