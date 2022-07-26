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    雲林+719 比前一天爆增近8成

    雲林縣染疫數較前一日增加近8成，主要因為假日效應。（雲林縣衛生局提供）

    雲林縣染疫數較前一日增加近8成，主要因為假日效應。（雲林縣衛生局提供）

    2022/07/26 16:59

    〔記者鄭旭凱／雲林報導〕雲林縣COVID-19疫情今日新增719例本土個案，比前一天400例爆增近8成，顯示昨天染疫數大減主要為假日效應，縣府衛生局呼籲民眾，切勿因此掉以輕心。

    雲林縣今天染疫的719例本土個案，無症狀者有616人，其餘多數也是輕症，以咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、發燒為主要症狀。

    衛生局表示，雲林縣本土累計確診數已有8萬2336例，其中累計253例死亡。染疫本土個案中比例最多的年齡區間為30-39歲共1萬3276人，次多為40-49歲，共1萬3095人，0-12歲本縣兒童確診個案數，國小6-12歲共6865人，學齡前3-6歲共3181人，小於3歲共2496人。

    衛生局表示，雲林縣今日新增1例死亡確診個案，為80多歲男性，有高血壓、腦中風、洗腎等慢性病史，已完整接種COVID-19疫苗。

    衛生局表示，昨天的染疫數下降為400例只是假日效應，呼籲請鄉親持續落實防疫，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、接種疫苗、保 持社交距離，下載並使用「台灣社交距離 APP」。

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    斗六市單日染疫數又突破百人。（雲林縣衛生局提供）

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