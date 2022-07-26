埔里之光！空手道國手田奕聖、張佑銘不畏逆境同獲總統教育獎

田奕聖、張佑銘（左3、4）榮獲總統教育獎，2人都是埔里囝仔，今赴埔里鎮公所接受鎮長廖志城頒發獎學金每年2萬元。（記者佟振國攝）

2022/07/26 14:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣今年有3位總統教育獎得主，旭光高中田奕聖及國中部張佑銘都是埔里子弟，他們在單親或隔代教養家庭中成長，不被逆境打倒，更專注在空手道運動項目，國內外比賽屢創佳績，傑出表現也榮獲總統教育獎，埔里鎮長廖志城今天除頒發每人獎學金2萬元，公所也將為他們尋找更多獎助資源，鼓勵2人永不放棄，繼續展翅高飛，當埔里囝仔的模範。

今年總統教育獎名單出爐，縣立旭光高中再有2位同學田奕聖、張佑銘獲奬，使該校總統教育奬得主已累積到19人，而田、張2人都設籍埔里，也為埔里爭光，今由縣空手道委員會主委前議員許阿甘、縣議員陳宜君、教練黃泰吉陪同至埔里公所接受表揚。

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鎮長廖志城頒發每人2萬元獎學金，未來2人進入大學、高中階段，公所也將為他們尋找更多獎助資源，在空手道運動持續精進，繼續為國家、鄉里爭光，田奕聖現場也進行空手道型的技術演示，展示多年學習成果。

田奕聖自幼父母離異，父親不久也過世，由舅公、嬸婆帶大，3歲時騎自行車不慎跌入水溝，頭部重創開刀，至今頭上仍留下長長疤痕，因輕度學習障礙，國小、國中都在資源班，但許阿甘發現他的運動天賦，協助他轉往旭光高中國中部，由教練黃泰吉、廖德蘭指導空手道，拿過縣空手道金牌、全中運金牌、全運會銅牌，當選亞洲青少年空手道錦標賽國手前往馬來西亞比賽榮獲團體型銅牌、守禮杯個人型銅牌等獎項，國、高中階段也加強課業學習，今年以優異成績錄取國立台灣體育大學。

至於張佑銘從小與祖母相依為命，因妥瑞氏症，常不自主發出聲響，在學習與人際關係上都備嘗艱辛，國小畢業由校長推薦加入旭光高中空手道隊就讀，在教練的鼓勵與培訓下獲得全中運金牌，參加國手選拔賽以第1名當選，12月將代表我國前往烏茲別克參加「亞洲青少年空手道錦標賽」。

埔里鎮長廖志城（中）鼓勵田奕聖（左）、張佑銘（右）在空手道運動項目持續精進，發光發熱。（記者佟振國攝）

田奕聖現場也進行空手道型的技術演示，展現多年學習成果。（記者佟振國攝）

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