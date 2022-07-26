台灣港務公司於基隆、台中、高雄建置教保中心 8月中旬開班營運

高雄港教保中心模擬圖。（圖：台灣港務公司提供）

2022/07/26 13:17

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣港務公司為落實推動總統提出「0-6歲國家一起養」政策，以及配合行政院「我國少子女對策計畫」，於基隆、台中及高雄等3處，建置職場教保中心，提供員工（孫）子女優先登記就讀，強化企業育兒友善環境及家庭支持功能，並將名額開放外部幼兒就讀，減輕爸媽育兒負擔、孩子獲得更佳妥善照顧。

台灣港務公司表示，各職場教保中心招收名額為60名，收托年齡為2至6歲幼童，委託由具有幼教專業經驗之外部非營利法人經營管理，基隆委託由「社團法人台灣幼兒早期教育協會」、台中委託由「財團法人星光教育基金會」，高雄則委託由「社團法人高雄巿社區教育協會」，三處非營利法人經營團隊均與台灣港務公司完成簽約，預計於111年8月中旬起陸續開班營運，正式提供托育服務。

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台灣港務公司表示，基隆港、台中港及高雄港3處職場教保服務中心，不管是內部裝修及外部環境均以幼兒需求為發想，提供小朋友創造及想像力的適性啟蒙環境，並注重設施安全性及購置新穎多元性教學設備。

基隆港職場教保中心特別規劃廣大的戶外遊戲空間，豐富小朋友的活動體驗，並強健活動能力；因應職場教保中心的設置，中心所在建築物其餘樓層未來招商方向，將結合親子餐廳、書坊、才藝班、安親等產業，整合家庭、親子相關資源，帶動城市與社區教育產業共生發展。

台中港職場教保中心為全新建物，基地面積約為1300坪，並規劃有不同功能獨立空間，可因應各類教學模式調整，透過室內的大落地窗讓自然光明亮室內空間，同時可讓小朋友視線觸及窗外大自然樹林景色，刺激感官發展。整體設計強調視覺穿透，跳脫一般方正格局，營造多元空間意象，增加小朋友在學習及活動上的美感體驗。

高雄港職場教保中心位於高雄港旅運中心二樓，是眺望高雄港區景色的最佳位置，室內主要運用色彩明亮的淺色調，整體設計強調通透性，與港區第一排的無敵海景互相搭配，呈現大海、大港的廣闊意象，並將結合海洋、港口等區域條件，發展特色教育，建構小朋友對於國際、世界觀之雛形概念，也因應高雄港職場教保中心得天獨厚的地理位置，期望每一位小朋友，都具有高雄豔陽般的熱情爽朗及大海般的溫柔包容。

台中港教保中心模擬圖。（圖：台灣港務公司提供）

基隆港教保中心模擬圖。（圖：台灣港務公司提供）

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