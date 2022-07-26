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    夜金閃閃！北海岸系列活動開跑

    北海潮與火的活動。（資料照，新北市農業局提供）

    北海潮與火的活動。（資料照，新北市農業局提供）

    2022/07/26 11:26

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市農業局趁著暑假推出「北海夜金閃閃」系列活動，從7月底至9月底每周都有精彩活動，於9月25日前每天晚上都有音樂、燈光的水舞展演活動，9月9日中秋節開始也會在漁人碼頭連續舉辦四場煙火秀。

    新北市農業局長李玟介紹，系列活動中，在草里漁港7月30日起至8月20日每周末舉辦 「瘋草里大咬運動會」，除了有藝術展覽及匯集在地美食攤位與設計好物的「藝術海派對」市集，每週不同主題的互動體驗工作坊，還可以報名參加親子釣魚活動。

    他也說，8月中旬邀請劇團「晤出團」帶領大家一同歡跳「大咬運動操 」，並邀請阿卡貝拉樂團「尋人啟事」演出原創歌曲「漁港來的聲音 」，邀請大家鎖定粉絲專頁「稼日蒔光 」。

    如果是喜愛藝術的民眾，新北市綠美化環境景觀處也與朱銘美術館合作， 於8月5日至9月4日期間舉辦「北海夜金閃閃─北海潮與火」光影藝術展演 ，預計於8月5日晚間在「中角灣國際衝浪基地」舉辦開幕典禮，邀請「成真火舞團」演出「點亮新生活之火」表演，為活動拉開序幕。

    另外，8月27日金山公所將在金山陽金公路0.1公里旁農地舉辦甘藷產季主場活動，本年度持續舉辦千人夜間焢窯，讓大家可以邊吹著北海岸夜晚涼爽的海風，邊品嘗最當季當地的「新北健康三寶」甘藷及體驗焢窯樂趣，此外當天也設置市集，邀請當地農友擺攤展售新鮮農漁產品，焢窯同時也能將最新鮮的健康甘藷美味帶回家。

    新北市農業局長李玟（中）在記者會上扮演火車司機，帶著民眾一起到北海岸參加活動。（記者邱書昱攝）

    新北市農業局長李玟（中）在記者會上扮演火車司機，帶著民眾一起到北海岸參加活動。（記者邱書昱攝）

    2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂水舞秀。（新北市農業局提供）

    2022淡水漁人碼頭仲夏繽紛樂水舞秀。（新北市農業局提供）

    現場也有販售許多農特產品。（記者邱書昱攝）

    現場也有販售許多農特產品。（記者邱書昱攝）

    金山公所將在金山陽金公路0.1公里旁農地舉辦甘藷產季舉辦夜間控窯。（新北市農業局提供）

    金山公所將在金山陽金公路0.1公里旁農地舉辦甘藷產季舉辦夜間控窯。（新北市農業局提供）

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