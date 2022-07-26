為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高溫持續籠罩！水氣增多北部、東部有午後雷陣雨

    各地大多為晴到多雲的天氣，水氣比昨天稍增多。（資料照）

    各地大多為晴到多雲的天氣，水氣比昨天稍增多。（資料照）

    2022/07/26 06:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）受太平洋高壓影響，各地普遍高溫為32至35度，在台北市、新北市、屏東縣、東半部近山區或河谷易出現36度以上的高溫，尤其是花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。

    降雨方面，各地大多為晴到多雲的天氣，水氣比昨天稍增多，雨區較擴大，午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，此外清晨由於海陸風輻合作用，中南部沿海地區偶有零星短暫陣雨。

    氣象局預估，週三、週四（27日、28日）各地大多為晴到多雲的天氣，午後雷陣雨從山區往西半部平地擴展；週五至下週一（29日至8月1日）大平洋高壓北抬、東退，琉球群島附近海面為低壓帶，後期台灣處於低壓帶環境內，易有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性。

    空氣品質方面，26日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    32 - 40 33 - 40 33 - 37 30 - 37

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    週二雨區擴大！ 大台北、山區午後降雨機會增
    2022/07/25 21:43

    週二雨區擴大！ 大台北、山區午後降雨機會增
    週一持續炎熱高溫衝38度 午後山區降雨機率增
    2022/07/24 21:14

    週一持續炎熱高溫衝38度 午後山區降雨機率增

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    熱烘烘！大暑台北飆38.3度今年新高 明天繼續「夯番薯」…
    2022/07/23 18:47

    熱烘烘！大暑台北飆38.3度今年新高 明天繼續「夯番薯」…
    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光
    2022/07/23 07:07

    「大暑」北東飆38度高溫 下週降雨時間點曝光

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播