高溫持續籠罩！水氣增多北部、東部有午後雷陣雨
2022/07/26 06:57
〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（26日）受太平洋高壓影響，各地普遍高溫為32至35度，在台北市、新北市、屏東縣、東半部近山區或河谷易出現36度以上的高溫，尤其是花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。
降雨方面，各地大多為晴到多雲的天氣，水氣比昨天稍增多，雨區較擴大，午後中南部、大台北地區及北部、東半部山區有局部短暫雷陣雨，此外清晨由於海陸風輻合作用，中南部沿海地區偶有零星短暫陣雨。
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氣象局預估，週三、週四（27日、28日）各地大多為晴到多雲的天氣，午後雷陣雨從山區往西半部平地擴展；週五至下週一（29日至8月1日）大平洋高壓北抬、東退，琉球群島附近海面為低壓帶，後期台灣處於低壓帶環境內，易有熱帶系統發展的機率，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性。
空氣品質方面，26日竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。
|各地體感溫度預報 （°C）
|北部
|中部
|南部
|東部
|32 - 40
|33 - 40
|33 - 37
|30 - 37