佛心警察！ 他公布「極簡偽裝」測速照相機 網友卻急哭求低調

有網友發現，警方也會安裝「偽裝版」測速照相機，來達到嚇阻效果，笑稱「嚇唬取代罰款，真的佛心來的」。（圖取自「爆廢公社公開版」）

2022/07/26 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕為了取締超速違規，警方除架設固定式測速照相機，也會在熱點擺放移動式測速照相機，沒想到有網友發現，警方也會安裝「偽裝版」測速照相機，來達到嚇阻效果，笑稱「嚇唬取代罰款，真的佛心來的」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」PO出多張照片，直呼「這世界上還是有佛心的警察！」照片中可見，交通警察在道路旁的樹下架設移動式測速照相設備，但近看才發現，原來是「電腦主機空殼」偽裝的，內部未見測速的相關電子零件，僅有一條電源線，遠看根本看不出來是偽裝的。

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照片曝光後引發網友熱議，有人笑說「感謝情報！好了，現在趕快刪文！」、「嚇唬取代罰款，真的佛心來的」、「嚇嚇你～提醒減速」、「好人一生平安」、「謝謝你警察超人」。

但有更多人相當緊張，直呼要「低調」，紛紛直呼「被PO出來後，執勤完回所裡會不會被約談...」、「你不PO網倒還好，結果被（警察）上級看到了，隔天就放真的」、「隔天民眾檢舉後就會換真的了」、「上級有下達這樣的指示？沒有的話 警察要出事了」、「過的這關你加速，下一站準備收網⋯」、「到時候全部換真的，那些笑的人下個月收到紅單都想哭了」。

交通警察在道路旁的樹下架設移動式測速照相設備，但近看才發現，原來是「電腦主機空殼」偽裝的。（圖取自「爆廢公社公開版」）

主機僅有一條電源線連接，遠看根本看不出來是偽裝的。（圖取自「爆廢公社公開版」）

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