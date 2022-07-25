農曆七月禁「壁咚」？專家點出鬼月情侶禁忌

命理專家小孟老師點出情侶在鬼月的禁忌。（美聯社）

2022/07/25 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕今年7月29日農曆七月鬼門開，民俗上有許多禁忌，民眾大多還是選擇能避就避。命理專家小孟老師就在臉書上點出，情侶在鬼月的禁忌，竟然不能夠做「壁咚」這個動作！信不信由你。

小孟老師在臉書粉專上發文列出8點情侶在鬼月的禁忌：

請繼續往下閱讀...

1.情侶間不可以「壁咚」：因為俗話說「抹壁鬼」，牆壁為陰冷之地，鬼魂容易穿牆而過，一不小心當心親到好兄弟。

2.不要在空地或郊區：這容易吸引好色鬼前來，若被好色好兄弟看見，當心鬼壓床。

3.情侶切忌一起騎車，或手牽手到墳場、靈骨塔、姑娘廟拜拜：太過恩愛會讓一些沒有伴侶的好兄弟嫉妒，嚴重的話甚至會拆散情侶。

4.切忌在鬼月對另一半說「死」相關的話：例如「想死你了」或者「我愛死你了」、「為了你我可以去死」這些話，當心得罪好兄弟。

5.不宜去太老的電影院看電影：當心看電影看到一半，身旁多了一個人。

6.不宜搭末班車：末班車通常在晚上11點至深夜1點半，這時陰氣最重，見鬼機率最大。

7.情人一起溜狗時避開公園與河堤：當心好兄弟與你們一起散步，偷聽你們講話。

8.鬼月避免視訊：當心視訊途中接收到莫名的靈界電波，出現奇怪畫面。

☆☆民俗說法僅供參考☆☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法