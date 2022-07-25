台中三井LaLaport上梁拚年底營運 估可增2500就業機會

台中三井LaLaport購物中心上梁拚年底營運，估可增2500就業機會。（記者蘇孟娟攝）

2022/07/25 20:32

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日商三井不動產投資台中東區LaLaport購物中心今日舉行上梁典禮，拚年底營運，估可引進300店鋪、增2500個就業機會，台中市長盧秀燕今參與上梁儀式時指出，三井集團在台中東區加碼投資百億興建LaLaport購物中心，今日上梁代表硬體工程即將完工，盼年底開幕營運，帶動舊城區、東區甚至中區等地翻轉。

盧秀燕今受邀參與上梁儀式，在焚香祝禱後，與台灣三井不動產集團新任董事長久一康洋率先在鋼梁鎖上金螺栓後啟動上梁儀式，盧秀燕指出，LaLaport是全世界跨國性的複合式商場，市民極期待，三井集團自2019年與台糖公司簽訂土地合約後，市府隨即成立跨局處專案小組，協助投資案通過都市設計審議、交通影響評估、防火避難綜合檢討等多項行政程序，接下來也會密切協助三井集團，順利取得使照如期開幕營運。

請繼續往下閱讀...

盧秀燕說，期待LaLaport結合東區建國市場、帝國糖廠、湖濱生態園區景點及台中火車站周邊發展，帶動觀光人流及商機，並與周邊的大魯閣新時代、站前秀泰，形成新興百貨聚落，創造經濟群聚效應。

久一康洋則指出，東區LaLaport定位為親子型購物中心，距離台中火車站步行僅需6分鐘，店舖面積佔6.8萬平方公尺，將引進300家店舖，包含國際性流行品牌、國內外知名餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等，打造一站式消費娛樂天堂；自2020年動工以來，克服了疫情、缺水等挑戰，目前工程順利進行，盼及早開幕打造東區休閒新地標。

三井不動產集團董事總經理順川邊直樹指出，台中東區LaLaport購物中心原本訂秋天開幕，受到疫情影響，工程進度略有延遲，目前加速工程進度，目標拚年底前營運，屆時除國際品牌外，會有不少日系品牌首度進駐台中，也會有家電區、超市，估將引進300店鋪，打造區域性大型購物廣場，大台中腹地約有600萬消費人口，集團看好區域消費潛力。

市議員鄭功進肯定三井lalaport購物中心進駐東區，因週邊配合lalaport 施工封閉信義街，也盼購物中心能加速完工，讓信義街儘早恢復通車，舒緩復興路4段及建成路的車潮；市議員邱素貞則表示，LaLaport購物中心可望帶動外來人潮，屆時停車交通等問題將更形嚴峻，她建議比照中正公園開發地下停車場BOT方式解決；市議員參選人、國光里長陳雅惠指出，盼LaLaport購物中心徵才時，能優先進用東、南區在地民眾，以提升就業率也敦親睦鄰。

盧秀燕與三井不動產集團董事長久一康洋在鋼梁鎖上金螺栓後啟動台中LaLaport購物中心上梁儀式。（記者蘇孟娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法