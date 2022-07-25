週二雨區擴大！ 大台北、山區午後降雨機會增

週二清晨中南部沿海有零星降雨，午後大台北地區、中南部及北部、東半部山區也會有局部短暫雷陣雨。（資料照）

2022/07/25 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕台灣明（26）日持續當前晴朗又高溫炎熱的天氣，高溫約35度，紫外線也強烈，建議外出活動要多補充水分，並適當休息；另外明日水氣稍微增多，雨區有擴大跡象， 大台北及山區中午過後請留心天氣變化。

中央氣象局預報，週二清晨由於海陸風作用，中南部沿海地區偶爾會有零星短暫陣雨出現，另外午後大台北地區、中南部及北部、東半部山區也有局部短暫雷陣雨，

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氣溫方面，各地普遍高溫都有34、35度，在台北市、新北市、屏東縣、東半部近山區及河谷容易有36度以上高溫出現，特別在花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。

天氣風險公司提醒，預估週二、週三、週四會是差不多的天氣，清晨中南部沿海地區有零星雨勢，午後降雨則集中在山區。未來幾天台灣東方海面會逐漸生成一個低壓帶，並在週末左右開始影響台灣，因此週五天氣的變動幅度會比較明顯。

週二紫外線指數依舊偏高，東部宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣還有離島澎湖縣達到紫色「危險級」，其他縣市也至少有紅色「過量級」。

空氣品質方面，26日受太平洋高壓影響，環境風場為西南風。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

各地高溫普遍都有34到35度，花蓮縣縱谷地區甚至有38度極端高溫發生的機率。（擷取自中央氣象局）

各地紫外線強烈，尤其是東部各縣市以及澎湖縣，外出請多補充水分，注意防曬。（擷取自中央氣象局）

空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

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