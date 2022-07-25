為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    週二雨區擴大！ 大台北、山區午後降雨機會增

    週二清晨中南部沿海有零星降雨，午後大台北地區、中南部及北部、東半部山區也會有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    週二清晨中南部沿海有零星降雨，午後大台北地區、中南部及北部、東半部山區也會有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2022/07/25 21:43

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣明（26）日持續當前晴朗又高溫炎熱的天氣，高溫約35度，紫外線也強烈，建議外出活動要多補充水分，並適當休息；另外明日水氣稍微增多，雨區有擴大跡象， 大台北及山區中午過後請留心天氣變化。

    中央氣象局預報，週二清晨由於海陸風作用，中南部沿海地區偶爾會有零星短暫陣雨出現，另外午後大台北地區、中南部及北部、東半部山區也有局部短暫雷陣雨，

    氣溫方面，各地普遍高溫都有34、35度，在台北市、新北市、屏東縣、東半部近山區及河谷容易有36度以上高溫出現，特別在花蓮縣縱谷有38度極端高溫發生的機率。

    天氣風險公司提醒，預估週二、週三、週四會是差不多的天氣，清晨中南部沿海地區有零星雨勢，午後降雨則集中在山區。未來幾天台灣東方海面會逐漸生成一個低壓帶，並在週末左右開始影響台灣，因此週五天氣的變動幅度會比較明顯。

    週二紫外線指數依舊偏高，東部宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣還有離島澎湖縣達到紫色「危險級」，其他縣市也至少有紅色「過量級」。

    空氣品質方面，26日受太平洋高壓影響，環境風場為西南風。竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。

    各地高溫普遍都有34到35度，花蓮縣縱谷地區甚至有38度極端高溫發生的機率。（擷取自中央氣象局）

    各地高溫普遍都有34到35度，花蓮縣縱谷地區甚至有38度極端高溫發生的機率。（擷取自中央氣象局）

    各地紫外線強烈，尤其是東部各縣市以及澎湖縣，外出請多補充水分，注意防曬。（擷取自中央氣象局）

    各地紫外線強烈，尤其是東部各縣市以及澎湖縣，外出請多補充水分，注意防曬。（擷取自中央氣象局）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；馬祖及金門為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。（擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    週四起鄰近大低壓帶 氣象局：熱帶擾動消消長長
    2022/07/25 19:20

    週四起鄰近大低壓帶 氣象局：熱帶擾動消消長長
    高雄氣象站新厝啟用 鄭明典：厝邊隔壁有閒來坐
    2022/07/25 19:02

    高雄氣象站新厝啟用 鄭明典：厝邊隔壁有閒來坐

    花旗台灣榮獲「最佳投資銀行」2大獎
    花蓮富源高溫達39度 全台18縣市高溫特報持續中
    2022/07/25 13:17

    花蓮富源高溫達39度 全台18縣市高溫特報持續中
    苗栗縣規模4.3「極淺層地震」 地震深度僅5.7公里、最大震度3級
    2022/07/25 08:27

    苗栗縣規模4.3「極淺層地震」 地震深度僅5.7公里、最大震度3級

    疫情宅在家 膝蓋保健不能少
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播