東港支線復駛曾阻舊火車站轉生 大東港地區行政中心啟用

東港鎮公所新大樓今天正式啟用。（屏縣府提供）

2022/07/25 17:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港鎮公所終於搬遷了！新址還是舊火車站搖身一變，如今已是鎮內最顯眼的建物！東港鎮公所今天舉辦啟用典禮，邀請縣長潘孟安前來共襄盛舉，鎮長徐志雄說，遷移計畫是好事多磨，如今終於塵埃落定，新的廳舍和未來的各類建物，象徵整個大東港邁向下一步。

在廢棄東港火車站空地興建東港鎮合署辦公廳舍的計劃，2003年就已完成都市計畫變更，但因預算不足無疾而終，後來又在2015年時，因當時馬政府有意復駛東港支線，導致撥用延宕，如今美輪美奐的鎮公所成為所有辦公廳舍集中辦公的領頭羊，過程可謂一波三折。

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新的鎮公所上週一就已搬遷並正式辦公，今天並舉行啟用典禮，由於是地方大事，縣長潘孟安、立委蘇震清及縣議員林蔡鳳梅還有許多地方民代都到場見證，場面十分熱鬧。

縣議員林蔡鳳梅說，早期東港鎮內公務機關分散且停車空間不足，常造成民眾為辦理公務卻四處奔波，從鎮頭跑到鎮尾，為了改善民眾洽公環境及提升行政效率，長年推動爭取遷移計畫，多方奔波終尋得東港火車站舊址為東港鎮新行政園區。

東港鎮長徐志雄說，縣級機關也集中在東港，連外鄉鎮的民眾要洽公都有希望能一站式解決的聲浪，兼之辦公廳舍老舊、內部辦公空間窄狹，當時都已編列經費要購地，險遭東港支線復駛一案阻擋，還好東港鎮各里里長合力連署陳情立法委員及縣議員，也獲得縣府全力支持，鐵路局終在2018年6月同意東港鎮公所的土地撥用案，過程非常艱辛。

潘孟安則說，四散的縣有機關也讓部分外鄉鎮鄉親有希望能集中洽公的聲浪，感謝鎮公所提出遷建構想，大家都選擇舊火車站，鎮公所更不惜鉅資承購，經3、4年來都市計畫變更作為機關用地，鎮公所與縣府同步有償價購土地，他要大力謝謝議會支持。

潘孟安表示，鎮公所則是在代表會支持下，同時興辦代表會和鎮公所行政中心的遷移，如今落成，不僅是讓同仁有更安全的上班環境，民眾也有舒適的洽公地方，屏縣府也基於這個理由，把整塊整區作為行政中心遷移集中，合署辦公，讓鄉親在洽公之餘，不管是鎮的還是縣有機關，都可以一條龍服務到底，甚至還增加社福設施、長照的中心並增加王船文化館舍，也增加東港的轉運站，相信是未來的大東港地區的新行政中心。

鎮公所說明，新辦公大樓2020年5月8日動工，歷經多次研商規劃興建，今年六月竣工，總經費約2.7億元，新大樓擁寬敞停車空間，未來周邊有東港轉運站、王船文化館、社會福利綜合館及立體停車場等各項公共建設，未來還會跟東港地政事務所、戶政事務所、財稅局東港分局及東港鎮衛生所等機關結合成一個東港聯合辦公大樓，減少洽公民眾來回奔波車程，為民眾提供更舒適、便利的洽公環境，提升為民服務品質及效能。

東港鎮公所新大樓今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

東港鎮公所新大樓今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

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