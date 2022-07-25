維護原民土地古道遺址 東縣府及3鄉鎮公所獲評績優機關

原民會副主委谷縱．喀勒芳安頒獎表揚績優單位。（記者陳賢義攝）

2022/07/25 16:40

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府及鄉公所辦理「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」獲肯定，包括台東縣政府及成功鎮、卑南鄉、金峰鄉公所共4個單位評定績優，囊括全國一半獎項，原民會今頒獎；縣府表示，此計畫除了讓原住民部落傳統生態資源能夠永續利用之外，也為部落帶來就業機會，讓族人能夠留在部落服務。

原民會副主委谷縱．喀勒芳安表示，原民會策定此計畫主要是為了維護原住民族傳統文化遺址及古步道，肩負原住民保留地造林撫育管理，推展自然資源永續發展，進一步促進部落文化生態旅遊等目的，近6年向財政部公益彩券回饋金提報計畫，爭取獲配補助經費近5.4億元，每年提供原住民族地區約200個就業機會，執行成果包括傳統遺址調查144處，古道整理維護累計近1萬4000公里，造林撫育面積超過3000公頃，山川資源調查範圍合計1萬7000公頃。

請繼續往下閱讀...

谷縱．喀勒芳安表示，為配合行政院「向山致敬」開放山林政策，本年度教育訓練安排外來種入侵植物防除、山地緊急救護、野外傷害處置、認識台灣南島民族植物、手作步道與無痕山林等課程，藉此推動永續傳承自然生態資源，培育學員提升原住民族傳統文化、自然資源管理、生態導覽、環境教育等專業知識。

台東縣政府原民處表示，全縣共有57位專責維護隊員來執行此項「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」，各隊長及隊員們，對於原住民土地的傳統生態資源維護及永續利用的維護的面積每年為1800公頃以上，且執行部落傳統遺址整理維護每年達19處計1050公里以上的路程，在部落深山、溪谷、海岸幾乎都有維護隊員的足跡，相當辛苦。

原民處表示，隊員們長年於山林進行的古道、傳統遺址整理維護，部落山川、土地生態調查，將會是發展部落旅遊重要的基底，期待能運用此計畫執行為台東創造有別以往及其他縣市的深度旅遊。

成功鎮公所生態資源維護隊員執行麒麟岩棺遺址整理維護工作情形。（原民會提供）（記者陳賢義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法