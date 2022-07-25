台大生沒吃鳳城燒臘就白混4年？ 學生一面倒這樣說...

台大生在校內臉書社團發問學生對「沒吃鳳城白混4年的看法」，未獲學生認同。（資料照）

2022/07/25 16:25

〔即時新聞／綜合報導〕座落台灣大學校園旁的老字號餐廳「鳳城燒臘」擁有超過40年歷史，吸引跨越世代的來客聞香下馬。近日便有網路媒體發布與鳳城燒臘相關的採訪報導，以鳳城燒臘在台大生間的聞名起頭，進而帶出燒臘在香港人眼中的記憶。不過這篇報導被一名台大學生轉貼至學校臉書社團「NTU台大學生交流版」後，卻引來學生一面倒對店家的噓聲。

學生噓聲不斷的原因，首先在於學生對報導中撰寫關於台大學生描述的困惑。報導首先以一句話進行開頭：「網上流傳著：『如果你是臺大學生卻沒吃過鳳城的燒臘，那就真的白混了這4年』」，然而不論是該網媒的官方臉書貼文，或者學生社團內轉貼的留言，都沒有任何台大學生表示聽過這樣的說法。也有人以自身情況調侃加自嘲「我有吃過鳳城燒臘，我還是白混了五年」。

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此外，更有許多台大生直接發表對燒臘店評價不以為然的說法，表示「覺得好吃的應該都確診」、「阿諛鳳城」、「椰林燒臘（台大校內燒臘店）＞＞＞鳳城」。也有港澳外籍生在貼文底下留言「港澳人都不想去吃的港式燒臘ㄏ」。

不過在網媒官方臉書上，依舊有人表示對鳳城燒臘的喜愛。有人便留言表示「只要回到公館附近，我一定都會跑去鳳城吃油雞叉燒飯加蛋包。」也有人對報導探究的香港文化感到共鳴，表示「香港真的是一個很有自己味道、風格和個性的地方」。

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