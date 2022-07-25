台中南門橋風光舉行通車典禮 何欣純批拖3年才動工

2022/07/25 14:51

〔記者林旻臻／台中報導〕台中市政府今日盛大舉行南門橋拓寬工程暨聯外道路拓寬工程通車祈福典禮，慶祝南門橋提前2個月完工通車，大里、南區、東區民眾終於不必再繞路而行，台中市長盧秀燕更說這是「台中的重大喜事！」不過立委何欣純認為，中央早在2018年核定工程款，市府卻一再延宕，拖3年才動工，行政效率極差。

本次南門橋改建工程總經費高達1.7億，其中70%由立委黃國書、何欣純向中央申請補助，將橋寬由原本的14.4公尺拓寬到20公尺，從雙向單一車道調整為雙向各兩車道，過去的鋼筋水泥老舊橋面扁變成全新的鋼拱橋。

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何欣純指出，這項工程總經費，前市長林佳龍爭取中央補助建設，感謝核定由中央負擔7成的工程款。但盧秀燕上任後，內政部營建署早在2018年7月就核定經費，台中市府設計規劃卻拖了3年之久才動工。

何欣純強調，地方有重大建設，中央一定支持，絕對補助到最高金額、最高上限的經費，但市府要有效率，要有行動力，才能彰顯執政能力，但在南門橋重建改建這個工程上，市民只看到盧市府行政效率嚴重不佳，更糟糕的是，只會攬功搶功，無視地方殷殷期待，影響市民通行及安全，這樣的市長及團隊真的非市民之福。

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