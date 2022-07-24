熱到頂！花蓮高溫蟬聯榜首、板橋破紀錄 本週天氣2階段變化

今天（24日）氣溫比昨天「大暑」更高，是全台入夏以來最熱一天！氣象局觀測全台最高溫出現在花蓮富源（40.4度），新北板橋站（39.4度）則是創下設站以來新高。 （記者羅沛德攝）

2022/07/24 17:53

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天（24日）氣溫比昨天「大暑」更高，是全台入夏以來最熱一天！中央氣象局長鄭明典形容今天「熱到頂」，氣象局觀測全台最高溫出現在花蓮富源（40.4度），自動站最高溫和昨天花蓮玉里（40.4度）相當，新北板橋站（39.4度）則是創下設站以來新高，今天全台各地38度以上範圍和昨天相比明顯擴大，不過明天將隨著太平洋高壓減弱而稍有緩解，午後雷陣雨機率將逐日提高，這週不下雨時較為高溫炎熱。

中央氣象局預報員張承傳說，颱風部分，位於西北太平洋的熱帶性低壓TD04發展為颱風的機率不高，預估週二接近日本時就會減弱後續並消散，不過，週三、週四琉球東方海面可能有熱帶擾動發展機會，其是否增強為熱帶性低氣壓並形成今年第五號颱風桑達（Songda，越南提供，紅河支流），仍需持續觀測。

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張承傳說，週五到今天是今年最熱的時候，又以今天38度高溫以上區域最大，可說是「今年最熱的一天！」雙北、台東、宜蘭、花蓮都觀測到38度以上高溫，他表示，明起極高溫的狀況隨著太平洋高壓減弱稍有緩解，局部38度高溫只會出現在花東縱谷一帶，但西半部還是可能會出現局部37度高溫，氣溫仍然偏高。

氣象局提醒，明天全台17個縣市仍須留意36度以上高溫，花蓮縣縱谷須留意38度高溫，而大台北地區及花蓮縱谷有局部37度以上高溫發生的機率，本週氣溫仍偏高，以明天週一最熱，需補充水分、慎防熱傷害。

未來一週天氣兩階段變化，週一至週四高溫炎熱，各地晴到多雲，全台山區有午後局部雷陣雨，週二後西半部午後雷雨範圍逐漸增加，週二之後清晨中南部地區有零星降雨機率。西半部高溫約35、36度，東半部平均高溫約33度。

週五至下週日東半部水氣稍增，東半部地區有局部短暫陣雨，西半部則是上午多雲到晴、午後有雷陣雨。西半部高溫約34、35度；東半部高溫約32度。

中央氣象局表示，週五到今天是今年最熱的時候，又以今天38度高溫以上區域最大，圖為今天午後全台主要測站氣溫。（取自中央氣象局）

未來一週天氣兩階段變化，週一至週四高溫炎熱，週五至下週日東半部水氣稍增。（中央氣象局提供）

雙北、台東、宜蘭、花蓮今天（24日）都觀測到38度以上高溫。（取自中央氣象局）

氣象局針對全台18縣市發布高溫資訊，明（25日）花蓮縣縱谷有連續出現38度極端高溫的機率；基隆市、桃園市、嘉義市、宜蘭縣、台東縣地區，台北市、新北市盆地，新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷、嘉義縣近山區或河谷為橙色燈號，有出現36度高溫的機率。（取自中央氣象局）

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