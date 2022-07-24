惡火釀4死22傷慘劇 彰化喬友大樓拆除工程標出去了

彰化市喬友大樓開幕時曾是彰化火車站商圈的閃亮地標，在去年發生4死惡火，地標變成危樓，確定即將開拆。（資料照）

2022/07/24 17:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕終於要拆了！去年發生4死22傷慘劇的彰化市喬友大樓，由於29年來共發生4次火災，讓喬友從彰化火車站商圈的閃亮地標變成了危樓，如今終於順利發包，也將力拚年底拆除完畢；縣府強調，原址將蓋大樓，在重蓋大樓之前，所有權人考慮作為停車場或是綠地！

縣府建設處長湯國榮表示，喬友大樓拆除工程第一次招標，因未滿3家投標而流標；日前進行第二次招標評選，共有2家營造廠投標，得標金額約為2100萬元，後續將進行議約、簽約，得標廠商的施工計畫書通過審查並進行公告，通知所有權人將大樓內的物品自行搬走，就可以進行拆除工程。

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湯國榮指出，因為喬友大樓位於彰化火車站商圈，屬於交通繁忙地帶，附近有公車站牌，以及客運站，拆除工程以傳統工法來進行，也就是拆除機具吊到高樓，再從最高樓一路往下拆，為了做到滴水不漏的防護措施，將會搭鷹架、圍防護網，工程期間都要進行道路的交通維護，同時還要避免揚塵，以降低影響附近店家的影響。

湯國榮強調，喬友大樓拆除工程約需4個月，縣府只是代執行拆除，未來費用將向喬友大樓所有權人追討，希望能夠在今年底前就拆除完畢。

湯國榮表示，即將拆除的喬友大樓，都更已經啟動；所有權人已自行組織更新會，由於地處商業區，將於原址重新蓋大樓，土地與建物所有權人共計112人，由彰化第五信用合作社代表擔任理事長，正在擬訂都市更新事業計畫與招商計畫。

彰化市喬友大樓為15層大樓，基地土地面積為408坪，去年因為喬友大樓裡的「百香果」商旅轉為防疫旅館，釀成4死的惡火成為彰化之痛。

去年釀4死22傷慘劇的彰化市喬友大樓拆除工程，終於標出去了。（資料照）

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