台東+222 衛生局籲密切接觸者落實防疫措施

台東今+222，累計確診個案39716人。（台東縣政府提供）

2022/07/24 17:38

〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣今新增222例，186人戶籍或居住地分在台東、36人為外縣市醫院通報，累計確診個案3萬9716人、居隔者967人；至於確診者分流收治情況截至23日下午4點為止，住院收治人數為37、加強版集中檢疫所為21人、居家照護現管人數有1827人，衛生局呼籲密切接觸者應落實防疫措施，自主防疫期間應避免參加活動、聚餐及聚會。

衛生局表示，5月8日起中央診對密切接觸者僅針對確診個案同住親友及同寢室友匡列，密切接觸者又分已接種3劑新冠疫苗可選擇0+7或3+4；而未接種滿3劑應執行3+4，衛生單位針對0+7和3+4皆會發放3劑家用快篩試劑，但接觸者通知單僅針對選擇3+4接觸者發放。其他像是職場及學校採自主應變，並以暴露風險高低實施防疫假、停課等措施，衛生單位不會開立隔離通知書。

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衛生局提醒密切接觸者居家隔離期間應落實除緊急就醫或避免生命危險、緊急危難以外，需在自己房內或家中不得外出；於居家隔離第3天或有症狀就應快篩一次，如為自主防疫期間則需注意；外出者應每2天快篩一次，確認陰性才可外出；自主防疫期間可以上班、外出採買民生用品，不得上課、參加聚會、聚餐、公眾集會或非急迫性就醫，例如體檢、定期回診。

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